　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

16家中企非法挖角　調查局破獲航嘉馳源等在台據點

▲▼16家中企非法挖角　調查局破獲航嘉馳源等在台據點。（圖／調查局提供）

▲法務部調查局偵辦16家非法挖角中企在台據點。（圖／調查局提供）

文／中央社

法務部調查局今天表示，偵辦16家中企挖角竊密案，分別查獲中國最大的IT企業「航嘉馳源」，以及中國最大的電路板製造商「勝宏科技」等中企，在台私設據點及挖角工程師。

調查局今天發布新聞稿指出，高科技產業為台灣經濟命脈，相關產業人才為中企鎖定挖角對象，因此針對中企挖角竊密案件進行重點打擊，自民國109年底成立專案，並執行一連串掃蕩行動，至今已偵辦逾百起案件。

新聞稿表示，中企挖角竊密案的態樣，多透過假台資或假僑外資在台設點、未經核准私設據點、透過人力顧問管理公司虛偽派遣員工等方式，掩飾其中資身分，藉此非法在台挖角高科技人才。

調查局指出，自7月15日至8月6日動員10個外勤處站，報請台北、新北、士林、桃園及新竹地檢署指揮偵辦中企非法在台挖角竊密案，動員超過300人次，搜索70處所，詢問120人次。

這波偵辦涉案的16家中企，分別為龍迅半導體（合肥）股份有限公司、上海市芯視達科技有限公司、北京集創北方科技股份有限公司、北京特納飛電子技術有限公司、航嘉馳源電氣股份有限公司、惠州大亞灣三美達光學技術有限公司、深圳勤基科技有限公司。

博恩新材料股份有限公司、蘇州納芯微電子股份有限公司、勝宏科技股份有限公司、歌爾股份有限公司、北京集創北方科技股份有限公司、博流智能科技（南京）有限公司、珠海美佳音科技有限公司、上海觸寶信息技術有限公司、世紀互聯集團控股公司。

調查局表示，上海芯視達主營積體電路晶片研發，涉嫌以香港商為掩護，假藉僑外資身分在台設立辦事處，並在台招募半導體人才。蘇州納芯微、北京集創涉嫌未經許可即在台私設營業據點，從事人才挖角及業務活動，後者曾於民國110年間遭查辦，仍以其他子公司另起爐灶。

此外，航嘉馳源為中國規模最大的IT企業，涉嫌繞道香港設立分公司，未經許可即在台非法招募PC電源工程師；勝宏科技為中國最大電路板製造商，也涉嫌未經許可即在台私設據點，挖角研發人才。

調查局表示，歌爾公司營收逾千億人民幣，涉嫌未經許可即在台設立公司，挖角光電研發工程師；世紀互聯以第三方數據中心服務為主，涉嫌繞道香港設立分公司，並在社群平台招募研發工程師。

針對中企近年來的相關非法行為，調查局表示，嚴重影響台灣高科技產業競爭力，相關中企在台協力者切勿心存僥倖，調查局將持續打擊對台挖角、竊密的非法行為，以維護台灣的高科技產業競爭優勢。

▲▼16家中企非法挖角　調查局破獲航嘉馳源等在台據點。（圖／調查局提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 3 3089 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普與普丁要見面了！　克宮證實：細節籌備中
快訊／開單3天沒人收…驚見後座男「身體已冒屍斑」
規模6.2地震　氣象署：震央近沖繩「未來餘震少」
快訊／柯文哲點名檢察官罵「X」　北檢最新聲明
台積電伴飛！0050分割後大漲11%　133萬人嗨翻
沈玉琳血癌！醫示警「4習慣害癌變」：沒病史也會中
快訊／台灣6.2地震「沖繩也在晃」！　最大震度3
快訊／15:45規模6.2地震　最大震度3級
快訊／15:45地震　台北有感搖晃
《廚神》正妹網紅高速公路自撞亡！　享年38歲…家屬發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

95歲阿公一早騎腳踏車外出失聯！　躺在「公墓泥濘雜草堆」被找到

快訊／3天開單沒人收…收費員驚見「後座男子沒動靜」　明顯死亡

柯文哲點名檢察官罵「X」還摔水瓶　北檢聲明：譴責人身攻擊

南投兩位8旬嬤獨自外出　1跌倒1代步車撞樹！警及時救援

16家中企非法挖角　調查局破獲航嘉馳源等在台據點

牛埔幫大老葉明財告別式　市長蔣萬安、藍綠民代到場致意

快訊／台中逢甲商圈教會工地傳意外　工人墜落命危搶救中

桃園抓噪音車！BMW M3栽了　騎士車貼「靜桃專案」仍超標

金門船隻引擎故障！尚義海堤前擱淺「4人一度受困」　海巡出動救援

下班擠捷運！2男不爽肢體碰撞爆口角　車廂變擂台瘋狂互K

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

【網紅鳳梨飲料店遭潑糞】2男到案稱「店員口氣差」

【退房遇死神】80歲計程車司機暴衝！遊客遭撞半身粉碎QQ #香港

【逃了個寂寞】他逃盤查5分鐘慘吞18萬罰金！ 員警：你沒通，在跑什麼？

95歲阿公一早騎腳踏車外出失聯！　躺在「公墓泥濘雜草堆」被找到

快訊／3天開單沒人收…收費員驚見「後座男子沒動靜」　明顯死亡

柯文哲點名檢察官罵「X」還摔水瓶　北檢聲明：譴責人身攻擊

南投兩位8旬嬤獨自外出　1跌倒1代步車撞樹！警及時救援

16家中企非法挖角　調查局破獲航嘉馳源等在台據點

牛埔幫大老葉明財告別式　市長蔣萬安、藍綠民代到場致意

快訊／台中逢甲商圈教會工地傳意外　工人墜落命危搶救中

桃園抓噪音車！BMW M3栽了　騎士車貼「靜桃專案」仍超標

金門船隻引擎故障！尚義海堤前擱淺「4人一度受困」　海巡出動救援

下班擠捷運！2男不爽肢體碰撞爆口角　車廂變擂台瘋狂互K

《書卷一夢》李一桐也圓過！狠甩18公斤靠6招養出易瘦體質

民進黨性平部批王義川厭女　卓冠廷不滿：亂扣帽子、毫無高度的切割

Grok2免費開源進入倒數！馬斯克親曝計畫「是時候了」

一提結婚就想逃？「最恐婚」TOP4星座　雙魚意外上榜

走得慢反而更瘦？50歲以上女性「減脂關鍵」慢走效果竟優於快走！

快訊／川普與普丁要見面了！　克宮證實：細節籌備中

老闆遭埋伏砍死！河智媛現身球場「近況曝光」　來台工作滿檔吐心聲

快檢查！訂閱KKBOX「發票中100萬」未領取　還有人手搖飲中千萬

連吃7個榴槤！前饒舌歌手「中風癱瘓」　醫治1個月仍半癱

胡金龍引退LOGO「道奇藍、統一橘」藏巧思　揮桿公仔吸睛

【台鐵自強號冒濃煙】旅客行動電源突然自燃！全車乘客嚇壞

社會熱門新聞

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

懷胎6個月...高雄孕婦被推入水溝性侵！

單親媽自摔亡　男友自責情緒低落尋短

龜山高壓電塔掛男屍！死亡超過3天身分曝

台積2奈米機密從星巴克流出　遭酸手法爛爆

爆粗口摔水瓶！柯文哲大暴走20分鐘還原

屍體掛60米電纜　手法曝光：用身體重量滑動

移工詭掛「20F高電線亡」！特搜隊搬屍畫面曝

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

台積電洩密「內鬼工程師」起底　主管也是台大畢業

新北婦買8塔位被拒認　怒告龍巖勝訴

狠父「洗車場氣槍」殺幼女奇案　台大醫戳破謊言

更多熱門

相關新聞

檢調搜索畫面曝！5非法陸資企業來台挖角竊取機密技術

檢調搜索畫面曝！5非法陸資企業來台挖角竊取機密技術

新竹地檢署指出，高科技產業為我國經濟命脈與國安防線，近年來非法中資企業透過人頭公司、偽裝僑外資等手法，滲透我國科技產業並挖角人才，嚴重危害我國產業競爭力與國家安全。日前接獲法務部調查局情資顯示，有多家非法陸資企業透過非法挖角手段竊取我國高科技機密技術。

調查局邀產官學共商防第三方支付淪洗錢

調查局邀產官學共商防第三方支付淪洗錢

AI新星被Meta延攬　天價薪酬曝光

AI新星被Meta延攬　天價薪酬曝光

督辦大罷免幽靈連署建功　調查局長同學升任副局長

督辦大罷免幽靈連署建功　調查局長同學升任副局長

台南調查官涉洩密貪污　調查局火速開鍘說話了

台南調查官涉洩密貪污　調查局火速開鍘說話了

關鍵字：

調查局挖角中企

讀者迴響

熱門新聞

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

更多

最夯影音

更多

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面