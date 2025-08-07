16家中企非法挖角　調查局破獲航嘉馳源等在台據點

▲法務部調查局偵辦16家非法挖角中企在台據點。（圖／調查局提供）

文／中央社

法務部調查局今天表示，偵辦16家中企挖角竊密案，分別查獲中國最大的IT企業「航嘉馳源」，以及中國最大的電路板製造商「勝宏科技」等中企，在台私設據點及挖角工程師。

調查局今天發布新聞稿指出，高科技產業為台灣經濟命脈，相關產業人才為中企鎖定挖角對象，因此針對中企挖角竊密案件進行重點打擊，自民國109年底成立專案，並執行一連串掃蕩行動，至今已偵辦逾百起案件。

新聞稿表示，中企挖角竊密案的態樣，多透過假台資或假僑外資在台設點、未經核准私設據點、透過人力顧問管理公司虛偽派遣員工等方式，掩飾其中資身分，藉此非法在台挖角高科技人才。

調查局指出，自7月15日至8月6日動員10個外勤處站，報請台北、新北、士林、桃園及新竹地檢署指揮偵辦中企非法在台挖角竊密案，動員超過300人次，搜索70處所，詢問120人次。

這波偵辦涉案的16家中企，分別為龍迅半導體（合肥）股份有限公司、上海市芯視達科技有限公司、北京集創北方科技股份有限公司、北京特納飛電子技術有限公司、航嘉馳源電氣股份有限公司、惠州大亞灣三美達光學技術有限公司、深圳勤基科技有限公司。

博恩新材料股份有限公司、蘇州納芯微電子股份有限公司、勝宏科技股份有限公司、歌爾股份有限公司、北京集創北方科技股份有限公司、博流智能科技（南京）有限公司、珠海美佳音科技有限公司、上海觸寶信息技術有限公司、世紀互聯集團控股公司。

調查局表示，上海芯視達主營積體電路晶片研發，涉嫌以香港商為掩護，假藉僑外資身分在台設立辦事處，並在台招募半導體人才。蘇州納芯微、北京集創涉嫌未經許可即在台私設營業據點，從事人才挖角及業務活動，後者曾於民國110年間遭查辦，仍以其他子公司另起爐灶。

此外，航嘉馳源為中國規模最大的IT企業，涉嫌繞道香港設立分公司，未經許可即在台非法招募PC電源工程師；勝宏科技為中國最大電路板製造商，也涉嫌未經許可即在台私設據點，挖角研發人才。

調查局表示，歌爾公司營收逾千億人民幣，涉嫌未經許可即在台設立公司，挖角光電研發工程師；世紀互聯以第三方數據中心服務為主，涉嫌繞道香港設立分公司，並在社群平台招募研發工程師。

針對中企近年來的相關非法行為，調查局表示，嚴重影響台灣高科技產業競爭力，相關中企在台協力者切勿心存僥倖，調查局將持續打擊對台挖角、竊密的非法行為，以維護台灣的高科技產業競爭優勢。