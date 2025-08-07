打LOL角色被搶火大　軍人怒嗆同學「絞殺你」挨告結果曝

▲北市陳姓志願役士官與大學張姓同學打線上遊戲《英雄聯盟》時發生糾紛，竟嗆「沒東西我就絞殺他」挨告。（示意圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市陳姓志願役士官與張姓大學同學打線上遊戲《英雄聯盟》時發生糾紛，竟在聊天室透過友人轉述恐嚇語句，嗆聲「沒東西我就絞殺他、把他腳踝扭斷」，還自誇「可以試試我UFC技術」，張男事後報警提告。士林地院依恐嚇危害安全罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年，並須支付公庫3萬元。

判決指出，24陳男與張男為大學同學，2024年2月24日一起玩《英雄聯盟》時因角色選擇產生摩擦，陳男因氣憤難消，竟透過網名「HuXX」的友人轉話給張男，恫稱「看到他我一定扁他、我就絞殺他」，甚至加碼嗆聲「看是要手還是腳我都奉陪，試試看我UFC技術」。張男收到訊息後嚇死，立刻報案。

檢警調查時，陳男坦承透過訊息發言，但稱當時只是一時情緒失控、語氣誇張，未有實際傷害意圖。張男則表示，他曾因陳男是志願役軍人、又提及「絞殺」而感到極度不安，甚至向軍方檢舉對方。陳男事後雖透過LINE向張男致歉，但仍遭依《刑法》第305條提起公訴。

士林地院審酌，陳男雖未動手實施暴力，但恐嚇言語明確，足以令人心生畏懼，妨害社會秩序，顯示法治觀念淡薄。考量他在庭上坦承犯行，當庭向張男道歉，且素行良好、經濟狀況清寒，須扶養妹妹與生病的祖母，認其悔意可受教化，依恐嚇危害安全罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年，並須支付公庫3萬元。