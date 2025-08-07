台最大媒體代理商涉逃漏稅1.9億　負責人緩起訴條件曝

▲宏將集團負責人林逢春坦承逃漏稅，獲得拍宣導片換緩起訴機會。（資料照／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

國內最大媒體代理商宏將傳媒集團負責人林逢春，涉嫌在2014年到2017年間，以虛開發票的方式，逃漏營業稅超過1.9億元，經台北地檢署偵辦多年後，林逢春坦承犯行，承諾分期繳欠稅與罰緩，檢察官給予緩起訴3年處分，條件除了繳庫250萬元，還必須拍攝7支犯罪預防短片，明年起在大巨蛋、桃園機場、新光三越等人潮聚集處公開播放，創下司法首例。

林逢春創立的宏將傳媒本業是廣告代理，近年事業版圖不斷擴大，旗下宏將影業投資《影后》入選釜山國際影展，《詭扯》曾奪下韓國「富川影展評審團大獎」，另外宏將多利安曾為Dream Girls發行專輯，並為李毓芬推出EP，也是職棒中信兄弟及職棒中信特工專屬啦啦隊Passion Sisters的經紀公司。

檢調查出林逢春從2014年1月到2017年8月間，用因特等7家公司開立不實發票，作為宏將公司與佳聖公司進貨憑證，藉此墊高營業成本，讓宏將、佳聖分別逃漏營利事業所得稅1億6060萬8065元、2955萬6258元，林接受偵查時坦承犯行，深表悔悟，承諾在3年內分期繳納逃漏稅額。

檢察官陳怡君認為林逢春應已有所警惕，給予緩起訴處分，命林在處分確定後30個月內向公庫支付250萬元，另外要製作7支打詐、反毒、反賄選等主題的宣導影片，從2016年5月起，在台北大巨蛋、光華數位新天地、新北轉運站、台北信義新天地A8館、台北信義華納威秀、新光三越台北南西店、桃園機場一航廈行李轉盤、板橋公車站等地播放。

同案被告還有集團財務長李雅惠、宏將公司總監黃嬍英、佳聖公司副總監黃靖淑3人，也分別獲得緩起訴處分1年，並依涉案情節輕重，繳庫120萬元或10萬加上法治教育6小時。