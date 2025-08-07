　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賺飽想落跑！港男6月來台反覆提領大量現金　桃園機場被逮

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲港籍車手遭鎖定，士林警桃機逮人起出3.6萬現金。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

詐團近來頻以高報酬招募境外人士來台擔任提款車手與「收水手」，短期進出台灣領取詐騙金流。北市士林警掌握情資，發現一名香港籍黃姓男子疑似多次在轄區提領贓款，準備潛逃出境。後港派出所迅速蒐證，上月14日在桃機將黃男攔截查緝到案，當場起出現金3萬6,500元與手機2支，依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查指出，6月間陸續有香港籍人士在台北市士林區提款機前反覆提領大量現金，並於交付可疑人士後迅速離開現場，行徑鬼祟。經調閱周邊上百支監視器畫面比對後，警方鎖定一名83年次的黃姓港籍男子涉有重嫌，立即報請士林地檢署核發拘票，並會同移民署追蹤其出入境動向。

▼香港男子來台假旅遊真收水（當車手提領贓款再交給上游）。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

7月14日深夜，黃嫌現身桃園國際機場準備搭機出境，警方與移民署人員見時機成熟，當場將其逮捕，並查扣隨身現金與手機。黃嫌經帶回偵訊後坦承來台短期打工，涉為詐騙集團領款、收水等角色，全案後續將擴大追查上游集團成員與金流動向。

後港派出所所長江中月強調，本案展現警方對跨境詐欺模式的掌握與迅速應變能力，未來將持續強化機場邊境布控及情資掌握，防止詐騙金流外逃；同時也呼籲民眾，若發現有人反覆提領大量現金或有交付可疑物品情形，應立即撥打110通報，共同打擊詐騙犯罪，守護社會安全

08/06 全台詐欺最新數據

損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

