民生消費

守護孩子健康別忽略地板清潔 ! 親子KOL與小兒科醫師大推這款蒸氣濕拖無線吸塵器　爸媽圈口碑神器

地板,清潔,LG,吸塵器,LG A9X-Steam蒸氣濕拖吸塵器,高溫蒸氣,自動集塵,初一,羅佳怡（圖／業者提供）

▲孩子每天趴來滾去的地板，就是家長最重視的守護線。LG A9X-Steam蒸氣濕拖吸塵器，讓初一爸媽在清潔上省時又安心。

消費中心／綜合報導

家中的地板，對孩子來說，不只是行走的地面，更是隨時都能躺、能玩、能吃東西的「遊樂場」，因此，對有小小孩的家庭來說，地板清潔除了是例行公事，也是關乎孩子健康的重要任務。親子KOL初一爸爸就分享：「我家小孩超常把餅乾掉到地上又撿起來吃，常常還會趴在地板上玩。現在我和太太真的變得超在意地板乾不乾淨！」

蒸氣濕拖高溫60°C！頑垢、灰塵、細菌一拖即淨，是媽媽的安心感！

面對每天吃東西掉地、玩具滾滿地的地板清潔挑戰，初一媽媽表示：「以前都要先用吸塵器吸乾淨後，再用拖把拖一次，很花時間；LG A9X-Steam蒸氣濕拖吸塵器透過專用的蒸氣濕拖吸頭，讓乾吸＋濕拖同時完成，超級省時又省力。」

一般的清潔工具早已無法符合現代爸媽新需求；在初一爸媽的精挑細選之下，選擇LG A9X-Steam蒸氣濕拖吸塵器作為居家地板清潔的神隊友！它搭載的60°C蒸氣加熱技術是最讓初一媽媽讚嘆的功能之一！能穩定產生高溫水氣，並藉由雙旋拖布設計均勻輸出，這種方式就像親自拿抹布擦地一樣，搭配上高溫蒸氣不但能有效瓦解油污、殘漬與食物屑渣，還能同時抑制地板細菌，降低孩童的接觸風險。相較於濕黏拖把或一次性紙拖布，初一媽媽覺得高溫蒸氣的清潔力更徹底，也免去了清潔劑殘留與異味的擔憂。

▲▼地板,清潔,LG,吸塵器,LG A9X-Steam蒸氣濕拖吸塵器,高溫蒸氣,自動集塵,初一,羅佳怡。（圖／資料照）

▲▼有了LG A9X-Steam邊吸邊拖高效率，拖地不再是冗長流程；加上高溫蒸氣能夠去汙，爸媽也不必擔心清潔劑殘留問題。

▲▼地板,清潔,LG,吸塵器,LG A9X-Steam蒸氣濕拖吸塵器,高溫蒸氣,自動集塵,初一,羅佳怡。（圖／資料照）

小兒專科羅佳怡醫師表示，台灣氣候濕度高，塵蟎和黴菌特別容易滋生，對於體質敏感或容易過敏的孩子是一大隱憂，建議家長在清潔家中時，可以多留心孩子常活動的區域，如遊戲墊附近、沙發前、嬰兒床旁邊，以及易落塵生灰的角落處。有些家長相當謹慎，雖然希望徹底清潔家中地面，但又擔心使用清潔劑反而會引發小孩呼吸道不適等問題。

對此羅佳怡醫師指出，「有小朋友的家庭，如果小孩常趴在地板活動的話，像是使用60度左右的高溫濕拖方式來清潔，這樣能夠有效降低塵蟎、黴菌與常見細菌的數量。」對肌膚敏感或體質易過敏的小孩就不容易產生刺激，爸媽可以放心。若遇到明顯髒污，羅佳怡醫師表示，也可先使用酒精或安全型清潔劑針對局部加強處理，但要留意清潔劑的選擇，避免化學清潔劑對孩童造成刺激。

▲▼地板,清潔,LG,吸塵器,LG A9X-Steam蒸氣濕拖吸塵器,高溫蒸氣,自動集塵,初一,羅佳怡。（圖／資料照）

▲小兒專科醫師羅佳怡表示LG A9X-Steam的高溫蒸氣濕拖功能，能幫助減少家中地面細菌等，幫助孩子更不容易生病。

自動集塵＋UVC紫外線：自己會清的吸塵器才真的夠智慧

清潔完地板後的吸塵器「集塵盒」，往往是許多家長忽略的關鍵汙染源，尤其家中有過敏兒、嬰幼兒時，更要特別注意細微粉塵與二次揚塵的問題。LG A9X-Steam搭載業界領先的「自動集塵」系統，只要將機身放回底座，吸塵器內的灰塵與髒污便會自動吸入底座內的集塵袋，整個過程幾乎無需動手，只需要固定替換集塵袋即可，乾淨、省力又不沾手，對於在意孩子呼吸道健康的家長來說，完全就是最強助手。

▲▼地板,清潔,LG,吸塵器,LG A9X-Steam蒸氣濕拖吸塵器,高溫蒸氣,自動集塵,初一,羅佳怡。（圖／資料照）

▲再也不用打開集塵盒聞塵味！自動集塵讓媽媽不沾手、孩子不吸灰，智慧育兒生活從清潔開始。

初一媽媽說：「我以前最不喜歡的就是清理集塵盒，每次打開都會一堆灰飛出來；現在根本不用打開它，它自己幫我吸進去，還會殺菌，超貼心！」LG A9X-Steam結合UVC紫外線殺菌功能，可針對集塵袋內部進行光照殺菌處理，進一步降低細菌與過敏原的滋生與殘留，因此只需大約3個月左右更換一次集塵袋即可，垃圾集中在裡面也無需擔心細菌滋生。再加上三重過濾系統，濾網能有效捕捉微小粉塵，讓排出的空氣依然清新。

羅佳怡醫師強調：「像是自動集塵搭配UVC燈的設計，就可以避免家長在倒集塵盒時接觸到大量粉塵，UVC燈能量強可破壞微生物的DNA，對大部分的細菌、病毒、黴菌有效，達到消毒的效果；我自己覺得這兩個功能對家有過敏體質孩子的家庭來說非常重要，尤其現在外面空氣品質不好，若能有效降低室內過敏原和刺激物，多一道防護就多一份安心。」

▲▼地板,清潔,LG,吸塵器,LG A9X-Steam蒸氣濕拖吸塵器,高溫蒸氣,自動集塵,初一,羅佳怡。（圖／資料照）

▲不只是清潔地板，更貼心設計自動集塵與UVC紫外線功能，LG A9X-Steam幫忙杜絕二次汙染，全家人都安心。

每分鐘震動4000次！除蟎濾塵雙淨化，守護寶寶好睡眠

除了核心功能外，LG A9X-Steam還有許多讓媽媽們愛不釋手的小貼心。像是對於家有小朋友或寵物的家庭來說，塵蟎絕對是隱形殺手；羅佳怡醫師補充：「像我們臨床看到很多兒童過敏問題，幾乎都和環境中的塵蟎與空氣品質有關。如果能從寢具與沙發著手，定期除蟎與清潔，有助於改善孩子的過敏症狀。」LG A9X-Steam配備高速震動除蟎吸頭，每分鐘震動4000次，能深入布料、床墊中有效拍打塵蟎，加上三重過濾系統，有效隔絕細小粉塵不回流。

▲▼地板,清潔,LG,吸塵器,LG A9X-Steam蒸氣濕拖吸塵器,高溫蒸氣,自動集塵,初一,羅佳怡。（圖／資料照）

▲塵蟎清除看得見！高速震動除蟎吸頭，打造孩子的潔淨睡眠環境。

初一媽媽分享：「我真的有拿它來吸我兒子的床墊，吸完看到濾網裡的灰塵，心裡有點崩潰但又覺得清得很值得！」她也說這功能是自己決定要入手的關鍵之一。更方便的是，濾網與氣旋結構皆可水洗設計，避免長期使用後產生異味，維持整體空氣品質與吸力表現，真正做到清潔無死角。

▲▼地板,清潔,LG,吸塵器,LG A9X-Steam蒸氣濕拖吸塵器,高溫蒸氣,自動集塵,初一,羅佳怡。（圖／資料照）

▲濾網可水洗設計，維持吸力又防異味，清潔衛生一次到位。

吸力飆升280W！一鍵啟動強效清掃，LCD直覺顯示超輕巧

另外，LG A9X-Steam吸力升級至280W，一般的毛髮、碎屑通通能輕鬆一吸而淨。不同的替換吸頭還能深入清潔家中不同角落，例如難以清掃的窗框、沙發縫隙等。搭配2.3吋LCD顯示螢幕，模式與電量一目了然，操作起來更直覺。重量也比以往更輕盈，搭配靈活轉向設計，打掃不再腰酸背痛。初一媽媽還笑說：LG A9X-Steam的高顏值也是讓她非常心動的一點，「能夠輕鬆收納吸塵所有配件，整台擺在家中又很時尚美觀」。

▲▼地板,清潔,LG,吸塵器,LG A9X-Steam蒸氣濕拖吸塵器,高溫蒸氣,自動集塵,初一,羅佳怡。（圖／資料照）

▲▼不同功能的吸頭，就算不是家事高手也能將家裡衛生輕鬆搞定。地板吸頭配備LED燈，幫助暗處的灰塵清潔。

▲▼地板,清潔,LG,吸塵器,LG A9X-Steam蒸氣濕拖吸塵器,高溫蒸氣,自動集塵,初一,羅佳怡。（圖／資料照）

地板清潔不只是打掃，而是守護全家人幸福生活的方式

從寶寶滿地爬行、吃東西掉地，再到養寵物毛髮四散，對媽媽們而言，家中最常接觸的其實就是地板。初一媽媽說得直白：「地板就是我最在意的防線！」孩子的免疫系統，羅佳怡醫師也補充：「若能從空氣與地面的清潔著手，給他們一個乾淨、低致敏原的環境，是爸媽日常能做的守護方式之一。」LG A9X-Steam蒸氣濕拖吸塵器，兼顧高效與安全，讓家長們省力也更安心，不只是清潔工具，更是育兒生活裡最可靠的好夥伴。

▲▼地板,清潔,LG,吸塵器,LG A9X-Steam蒸氣濕拖吸塵器,高溫蒸氣,自動集塵,初一,羅佳怡。（圖／資料照）

▲孩子趴地玩、吃餅乾樣樣來，就用美型「LG A9X-Steam」守住家的第一道防線。

>>把LG A9X-Steam蒸氣濕拖吸塵器帶回家

高雄驚傳落水意外！高雄市環保局人員今（6）日在同盟三路愛河畔進行例行清潔作業時，在河中驚見一名男子漂浮在河面，嚇得趕緊通報。警消到場後確認，男子已明顯死亡，至於詳細身分及原因尚待進一步釐清。

落髮、出油！99%的人都做錯3細節

影院座位佈滿小白點　廣東妹子細看「是蟲卵！」

從洗卸開啟美肌Reset鍵！

奴才吸地黑貓擋路　只好手動移開

