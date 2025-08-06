河南高溫缺雨　25年來最嚴重旱情

▲河南許昌。（圖／CFP）



文／中央社

中國河南省處於嚴重旱情，連續30多天缺乏有效降雨，當地農戶僅能採井水灌溉農地。專家評估，這波旱情為25年來最嚴重，將對花生、玉米產量構成一定程度影響。

中國河南省7月持續高溫、少雨。河南省政府表示，今年7月河南省大部分最高氣溫超過攝氏38度、部分區域超過40度；7月全省平均降雨量81毫米，較過往同期少5成以上，其中駐馬店7月降雨僅有6毫米。

河南省旱情主要分布在豫南和豫東地區的駐馬店、周口、南陽等地，尤以駐馬店旱情較為嚴重，農作物受旱面積達到163萬畝（約等於10.8萬公頃），當地正積極調度黃河水、樞紐工程引水，加大農田灌溉能力。

中國河南省周口為重要糧食生產基地，今年7月周口面臨高溫、少雨，平均氣溫較過往高出4.2度，平均降雨量較過往驟減90%，呈現玉米田龜裂、玉米葉捲曲景象，當地農戶僅能仰賴井水灌溉農田，玉米收成預估將大減。

當地農戶在極目新聞報導中說，由於乾旱高溫天氣，目前作物僅能用井水灌溉，不過「地澆不透」，農作物長不高、玉米棒結成小，預估玉米將減產不少；另一名農戶表示，透過井水灌溉玉米田使電費增加許多，地還是沒辦法「澆透」。

央視「新聞1+1」5日晚訪問專家解析這波河南省旱情。

河南省農業農村廳總農藝師魏國強受訪表示，河南省目前旱情可說是2000年以來最嚴重，豫東、豫南是這一波重點乾旱區域。

魏國強指出，長時間乾旱將對花生、玉米產量構成一定程度的影響。以旱情嚴重的駐馬店為例，駐馬店秋作物播種面積在1400萬畝以上，當前缺墒（指土壤耕作層含水量低）面積達300萬畝；受旱面積達163萬畝，占比逾10%。

中國農業科學院農業經濟與發展研究所產業室主任鍾鈺表示，以湖南省漢壽縣來說，縣裡水庫今年存水量僅有過往28.5%；以前農民打井水，大概30至40公尺左右可打到水，現在必須到70至80公尺才能打到水。

鍾鈺強調，極端氣候表現將會愈來愈多，例如旱澇、颱風、氣溫變化、寒露、霜降等，必須強化應對能力。