三商炸雞下殺47折　加碼「無骨雞塊買1送1」

▲三商炸雞推出父親節限定炸雞買3送3優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「三商炸雞」祭出重量級父親節限定優惠，限時2周可享「炸雞買3送3」，搭配加購活動，2組買3送3直接下殺47折，比買1送1更划算；加碼還有「唰嘴無骨雞塊買1送1」，8月7日起開跑。

三商炸雞全門市祭出「炸雞買3送3」優惠，凡外帶3隻義式雞腿送3塊黃金山賊炸雞，特價210元，加購第2組只要188元，換算下來，2組買3送3優惠價398元，超殺47折比買1送1便宜；同步推出「唰嘴無骨雞塊買1送1」，特價99元，8月7日起至8月20日限時2周開跑。

三商i美食卡會員加碼享專屬優惠，只要使用3點即可於APP兌換「外帶3隻義式雞腿送3塊黃金山賊炸雞特價199元」優惠券，加倍份量6隻雞腿+6塊炸雞只要390元，兌換期限至8月20日止，數量有限，換完為止。

▲漢堡王推父親節套餐最高可享6折優惠。

漢堡王至8月18日前也推出「父親節限定套餐」，「松露至尊烤牛堡（原價159元）」、「松露福運烤雞堡（原價139元）」及「雙層田園華鱈魚堡（原價124元）」任選2款，搭配薯條及2杯飲料特價288元，最多現省155元，相當於最多打6折，提醒兒童樂園、機場、科技廠內門市不適用此優惠。

至9月8日前同步推出點心加碼優惠，凡消費者於線上趣味測驗「火影大會考」記下答題完畢頁面提供之指定關鍵字，並加入官方LINE帳號輸入關鍵字，即可免費領取火影地瓜薯49元優惠券，持券購買火影地瓜薯現省30元，台積電、日月光、瑞昱門市未參與活動。