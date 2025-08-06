柯文哲出庭畫面曝！遭控收賄3、4億元　怒告鍾小平「含血噴人」

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金案，目前仍遭羈押禁見中。國民黨台北市議員鍾小平去年指柯涉收賄3、4億及1500顆比特幣、傳鹹濕簡訊給女記者等，被羈押中的柯忍無可忍，委託律師遞狀，批評鍾含血噴人，未經合理查證就恣意誹謗，請法官依法判刑。台北地方法院今（6）日開庭，柯文哲稍早到北院畫面曝光。

▲柯文哲告鍾小平案開庭。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲的京華城弊案、政治獻金案在去年9月爆發，鍾小平趁著話題正熱時，在政論節目爆料，稱京華城公關費達4、5億元，當中可能3、4億是柯文哲的錢等，當時引發民眾黨發言人吳怡萱不滿提自訴，後來鍾小平更指柯文哲收1500顆比特幣、曾發送鹹濕簡訊給女記者等，柯文哲今年1月24日在獄中委由律師遞狀提告。

稍早柯文哲已到北院，該案為非公開庭、沒有開放旁聽，由於8月6日剛好是柯66歲生日，有支持者發起活動，要在土城台北看守所到北院的路上，沿路幫柯唱生日快樂慶生。

▲民眾黨發言人吳怡萱、新聞聯絡人張彤，秀出身穿祝柯P生日快樂T恤。（圖／記者黃哲民攝）

民眾黨發言人吳怡萱、張彤，秀出身穿祝柯P生日快樂T恤，並表示鍾小平要自證到底有沒有有憑有據，鍾小平過去這一些發言就是無的放矢的造謠，這樣的造謠已經讓他習慣成自然，京華城案開始到現在也找不到任何證據，假設鍾小平說的是真的，那檢察官怎麼沒有把鍾小平列進證人，顯然是檢察官也認為鍾小平在唬爛。

吳怡萱、張彤指出，希望能夠用自己的力量，去展現對柯文哲的祝福，希望他在生日這天身體健康心情快樂，會堅持繼續守住他的清白，衣服是自掏腰包自己設計，本來是期待說至少可以近距離讓他看到，但是很可惜是一個不公開的審理。

現場有20多名柯粉擠在法庭外的人犯走道鐵門前，朝著被押解上樓的柯文哲，雙手在頭頂比大愛心，手指比小愛心或比讚，並遵守約定，沒人喊話或說生日快樂，柯P隔著鐵門舉左手打招呼，此舉沒違反禁止接見通信規定。

