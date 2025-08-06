青鳥女神淪小三　還跟張鐵志「澀谷牽手」被拍

▲青鳥書店創辦人蔡瑞珊與《VERSE》雜誌的已婚創辦人張鐵志，今年4月在東京澀谷街頭牽手漫步被拍下。（圖／CTWATN提供，下同）

圖、文／CTWATN

青鳥書店創辦人蔡瑞珊2017年3月奉子成婚，其吳姓丈夫卻同年1月才離婚確定，蔡瑞珊因而成為法院認證第三者，遭判賠元配50萬元，而蔡結婚後鮮少在個人頁面提及丈夫，反而與青鳥創業夥伴、《VERSE》雜誌的已婚創辦人張鐵志（52歲）多次同框、過從甚密，他們今年4月間還被民眾直擊在澀谷街頭親密牽手，2人關係耐人尋味。

▲蔡瑞珊很少提及與丈夫的互動。

根據法院判決書，吳男在2017年1月才離婚確定，蔡瑞珊卻於2017年2月懷孕，同年3月奉子成婚，2人在2013年10月10日到2017年1月間還一同出國20多次，吳妻發現後憤而提告，蔡瑞珊一審判賠30萬元，高等法院二審改判蔡須賠償50萬元。

而蔡瑞珊婚後，不時會在個人頁面分享愛女成長的點點滴滴，卻甚少提到與丈夫的互動，偶爾提及也是以女兒為主，她在2021年接受母嬰雜誌專訪時，曾談起丈夫推著嬰兒車，帶著女兒一起到到酒吧樓下接她回家的故事，她雖稱丈夫為「神隊友」，吳男卻在其版面上將近隱形，幾乎找不到吳的照片或2人合照畫面。

與之相反的是，蔡瑞珊與張鐵志互動極為頻繁，2人作為「文化夥伴」，曾一同接受多個雜誌和媒體專訪，蔡稱張為「鐵哥」，張則稱呼她為「珊珊」，彼此更在對方公司位居要職。

根據公開資料，張鐵志在蔡瑞珊的青鳥文化制作股份有限公司，與吳男一起擔任監察人，蔡瑞珊則在張鐵志創辦的一頁文化製作股份有限公司擔任董事，他們的「好感情」在文化圈早已不是秘密。

但今年4月中，蔡瑞珊飛到日本東京去聽五條人的演唱會，還不忘分享自己在街邊開線上會議、在皇宮酒店遇到調酒大師的旅遊日常，營造女強人四處忙碌的形象，照片和文字到沒提到張鐵志，2人卻在4月18日於澀谷街頭被發現並肩逛街還親密牽手。

▲蔡瑞珊與張鐵志多次同框，還數度一同接受媒體訪問。

根據記者取得的畫面，4月的東京入夜後仍略有涼意，蔡瑞珊身著黑色長外套與土黃色吊帶，張鐵志則穿簡約的白色襯衫與黑色長褲，右肩上掛著的疑似女性用白色背包，右手更緊緊牽著蔡瑞珊，乍看之下宛如熱烈中的男女，彼此卻是各有家室。

與蔡瑞珊不同，張鐵志時常在個人頁面上與妻子曬恩愛，他與第一任妻子在2000年結婚，2012年離婚，同年也與現任崔姓妻子結為連理，2017年間因愛妻患慢性病，原定接任駐英國台北代表處文化組長的張鐵志選擇請辭，留在妻子身邊陪伴她，鶼鰈情深曾感動文化界，如今牽手照曝光也讓張鐵志和蔡瑞珊的關係越發耐人尋味。

蔡瑞珊回應，判賠50萬元屬家庭私事，希望外界給予個人隱私空間，此外，因公司有相關業務在日本進行，4月前往是為了澀谷五條人演唱會，同行有其他友人，因氣氛感人而相互擁抱及牽手，標案則是公司多年累積的總和，青鳥書店即將邁入第10年了，案子均是公平競爭且執行盡心盡力。

而本刊致電一頁文化和張鐵志手機都沒人接聽，傳送臉書訊息則是已讀不回，至截稿前未獲回應。

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