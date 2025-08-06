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蕭薔緋聞男友追債「海山集團兄弟」26年　小舅子幫忙反被關

林金龍（圖）在劉炳偉生前討債一度遭黑衣人恐嚇，他認為欠債沒有時效，劉炳中明明很有錢，為何不還債。

▲林金龍在劉炳偉生前討債一度遭黑衣人恐嚇，他認為欠債沒有時效，劉炳中明明很有錢，為何不還債。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

為了證明所言不假，林金龍拿出20多年前、如今已泛黃的一份12億元投資協議書為憑，文件上清楚記載由甲方林金龍出資，乙方劉炳中提供股票買賣時點，並保證林金龍至少獲利20％，即2.4億元，合約最後還有雙方簽名、身分證字號與地址。

林金龍說，按理來講，達永興股價一飛衝天，劉炳偉、劉炳中應該獲利很多才對，但當初劉炳中答應給他的利息跟本金竟一毛錢都沒給，保證支票也跟著跳票，讓他變成遭痛宰的肥羊，離譜的是，就連他的小舅子登門討債也被對方報警抓人，反而成為妨害自由被告，最後還入獄被關，簡直沒有天理。 林金龍痛批，這是一樁設計精細的詐騙，劉氏兄弟利用他當金主拿到12億元現金，他在不疑有詐的情況下，以為可以幫助當時的省議長劉炳偉，一來既可賺利息錢，二來也能做人情給陳明文和劉炳偉、劉炳中兄弟。在這之前，他根本不認識劉炳偉和劉炳中，完全是基於信任朋友才借錢，怎知遭設局詐騙，迄今血本無歸。

林金龍提出劉炳中開立的支票影本，證明劉炳中確實曾經向他借錢。（林金龍提供）

▲林金龍提出劉炳中開立的支票影本，證明劉炳中確實曾經向他借錢。

本刊致電陳明文，陳並未否認知悉劉氏兄弟跟林金龍借錢的往事，但他強調「劉氏兄弟跟林金龍都是我的朋友，但他們的借貸關係，我沒有任何角色。」陳明文表示，林與劉家兄弟本來就認識，「不需要我特別牽線」，雙方借貸的細節，包括金額及利息額度，他完全無所獲悉，在20多年後，「又把我拉出來背書無益，雙方就算有借貸文書，上面也不會有我的角色。」

林金龍透過太太向板橋地院取得12億元債務的支付命令，但劉炳中仍拒不還款。（林金龍提供）

▲林金龍透過太太向板橋地院取得12億元債務的支付命令，但劉炳中仍拒不還款。

林金龍大嘆，這些年來，他為了討債，向劉炳偉、劉炳中兄弟提出償還債務訴訟，而為了保留他們的臉面，從未提起借錢是去拉抬劉家的達永興股價；當年出庭期間，與劉炳偉往來的黑道兄弟，頻頻來壓迫他，要求不得將這些內部合約資料提供給法院，而且不能檢舉他們涉及內線交易。 林金龍無奈地說，即便他提告的民事償還債務勝訴，且獲得法院核發債權支付憑證，但劉家兄弟仍置之不理。最後他在百般無奈情况下，才轉戰到菲律賓發展水泥業；直到前幾年，聽到劉炳偉已離世消息，日前才返台將這些祕辛曝光。


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