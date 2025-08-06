拿台積電名額逼學生回捐1萬　女教授霸凌手法曝光

▲蔡絢麗（左）在學校支持下創立特教中心，卻爆出霸凌特教生的爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北海洋科技大學遭爆特教中心主任蔡絢麗把持台積電工讀名額，作為控制特教生的工具，更要求學生必須回捐1萬元。Ａ老師告訴本刊，蔡要求跟她比較親近的一名在校生，和另名已經畢業的學生，負責管理27位特教生，由二人審核或代為撰寫每週需繳交台積電的工作心得報告。此外，蔡還要求特教生必須整天待在台北士林和新北淡水的特教中心待命、聽候差遣，只要中心有辦活動，這些特教生就要幫忙，變成蔡的免費勞工。

更扯的是，有些判斷能力較好的特教生及家長，不願意回捐台積電工資，蔡絢麗竟要求這些學生，假日必須配合她的行程、幫她做事，例如到地板滾球比賽場地幫忙拍照、分發便當，或跟她一起到校外招生；如果學生不願意，蔡就揚言斷絕他們一切資源，包含工讀及實習機會，行徑十分跋扈！

除了Ａ老師，該校的特教生Ｂ同學與父親也出面指控遭蔡絢麗霸凌。Ｂ父告訴本刊，兒子在學校表現良好，還曾前往韓國、新加坡參加廚藝競賽，拿到不錯的成績，獲得進入圓山飯店實習的機會。

▲台北海大特教生Ｂ同學曾出國參加廚藝競賽，拿到佳績，沒想到卻遭霸凌，還患上憂鬱症。

不過，蔡絢麗卻要求Ｂ同學，必須把圓山飯店發放的工資部分回捐，還要到特教中心值班。Ｂ同學因為實習工作繁忙，加上需要自費購買食材，婉拒蔡的要求，沒想到蔡竟暴怒，不僅痛罵Ｂ同學，還把Ｂ的祖母叫到學校大罵。

不滿母親、兒子遭蔡絢麗羞辱，Ｂ父特別找蔡溝通，蔡竟對Ｂ父說：「你兒子在學校領了70多萬元獎學金，回捐一些也是剛好！」但Ｂ父查看兒子的存摺，發現實際進帳僅20多萬元，蔡才改口稱「記錯了」。後來Ｂ同學因為受不了蔡的辱罵，出現脫序行為，經強制送醫，醫師判定罹患憂鬱症，需長期治療，Ｂ父忍無可忍，已向校方及教育部提出申訴。

此外，還有一名Ｃ老師指控，去年9月，台北海大有二位聽障生入學，依規定必須由特教中心聘請聽打及手語老師協助他們上課，沒想到3個月之後，聽打老師陸續反應沒領到薪水，多次要求蔡絢麗處理、解決，蔡卻推說聽打老師撰寫申請文件的格式有誤，撇清責任，聽打老師無法接受，向聽打協會申訴，還鬧上媒體版面。

Ｃ老師說，一名聽障生擔心聽打老師無法再給予支持，學習權益會受損，情緒失控，在LINE上揚言對蔡絢麗不利，被學校發現後通知家長，所幸未發生憾事。後來這名聽障生雖持續接受心理輔導，卻被蔡調往前排座位上課，還安排特教老師及其他特教生將其團團包圍，彷彿「重兵看守」，讓該名聽障生備感壓力。Ｃ老師批評，蔡顯然沒有特教知識，無法理解聽障生的難處。

▲台北海大接獲霸凌申訴後，已成立調查委員會，並將蔡絢麗調職。

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