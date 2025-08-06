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社會 社會焦點 保障人權

把持「台積電資源」剝削學生　惡劣女教授爆逼回捐薪水

台北海洋科大特教中心主任蔡絢麗遭控把持台積電工讀資源、中飽私囊。（翻攝台北海洋科技大學官網）

▲台北海洋科大特教中心主任蔡絢麗遭控把持台積電工讀資源、中飽私囊。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北海洋科技大學（以下簡稱台北海大）副教授兼特教中心主任蔡絢麗，遭多名師生、家長指控，把持台積電的校園工讀機會，藉此控制特教生、中飽私囊！她要求學生領到每月2萬多元的工讀費後，須「回捐」1萬元，還要求簽保密條款；若不回捐，假日就要當她的免費勞工、幫她做事。如果不照辦，她除了辱罵學生、揚言封殺工讀或實習機會，甚至還把家長叫到學校大罵，有特教生承受不住、罹患憂鬱症，家長忍無可忍，已向校方、教育部提出申訴，希望替孩子討回公道。

投訴人Ａ老師指出，台北海洋大學特教中心蔡絢麗主任等人，以替特教生申請「台積電校園代表」工讀金的名義，向家長要求回捐每月1萬元，款項用途不明，並要求家長簽屬保密條約，部分學生及家長信以為真照辦。

某特教生與Ａ老師的對話中，透露特教中心有所謂的保密條約。（讀者提供）

▲某特教生與Ａ老師的對話中，透露特教中心有所謂的保密條約。

此外，蔡還要求學生假日要配合私人行程，例如到地板滾球比賽場地幫忙拍照及分發便當、參加校外招生等活動，學生若不配合，她就揚言斷絕特教生在校一切資源，包括獎助學金、實習申請等機會。

一名特教生B同學與父親也出面指控，指B同學在校表現良好，獲得進入圓山飯店的實習機會，但因不配合蔡回捐獎金，家人竟被蔡叫到學校大罵，造成B同學罹患憂鬱症，需長期治療，Ｂ父忍無可忍，已向校方及教育部提出申訴。

台北海大特教生Ｂ同學（左）與父親（右）指控遭蔡絢麗霸凌。（讀者提供）

▲台北海大特教生Ｂ同學（左）與父親（右）指控遭蔡絢麗霸凌。

針對蔡絢麗遭同校老師、學生、家長指控霸凌及中飽私囊，台北海大表示，校方接獲申訴後，已依循教育部霸凌調查規定，成立調查委員會，並聘請外部人員全程協助，將秉持公平、勿枉勿縱的原則，妥善調查，維護全體師生權益。目前蔡絢麗已遭調離特教中心主任一職，等待調查中。

台北海大接獲霸凌申訴後，已成立調查委員會，並將蔡絢麗調職。（讀者提供）

▲台北海大接獲霸凌申訴後，已成立調查委員會，並將蔡絢麗調職。

針對要求特教生回捐1萬元涉嫌中飽私囊及言語霸凌學生和家長等相關指控，本刊透過電話、簡訊及e-mail多方試圖聯繫蔡絢麗，但至截稿前，尚未取得其回應。

台北海洋科技大學（圖）爆發特教中心主任中飽私囊、霸凌特教生的醜聞。（翻攝台灣海外聯合招生委員會網）

▲台北海洋科技大學（圖）爆發特教中心主任中飽私囊、霸凌特教生的醜聞。

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