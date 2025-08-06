蕭薔緋聞富商男友　控「海山集團掌門人」弟弟炒股賴帳12億

▲富商林金龍（圖）向本刊爆料，新北板橋海山集團家族成員、生技大亨劉炳中向他借款12億元不還。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣「第一美女」蕭薔緋聞男友林金龍驚爆遭賴帳12億元，林金龍向本刊爆料，20多年前在時任台灣省議長劉炳偉見證下，出借12億元給劉的弟弟劉炳中，拉抬劉家的達永興股價，當時股價從10多元拉到90多元，劉偉中家族賺得盆滿鉢滿，至今本金及利息卻分文不還，就連他的妻舅登門代為討債都被控妨害自由遭判刑入監，即便他為了討債提起民事訴訟獲得勝訴，對方硬是脫產不還錢，他痛批吃人夠夠，希望如今行醫有成的劉炳中依約還錢。

新北市老字號板橋中興醫院近年積極轉型跨足生醫細胞治療，推動癌症免疫細胞治療技術，背後推手就是生技大亨劉炳中，也是海山集團過往掌門人、前省議長劉炳偉的胞弟。 往日在政壇呼風喚雨的劉家，近年在醫療領域開枝散葉，也栽培後代接班，但劉炳偉、劉炳中先前遊走政商圈經營家族企業，留下一樁巨額欠款糾紛，最近又被爆出，金額竟然高達12億元。 指控海山集團劉家兄弟欠錢的債權人，就是名字曾與有「台灣第一美女」蕭薔一同出現的富商林金龍。身價驚人的林金龍早年曾遭直擊與蕭薔駕車同遊，神祕背景遭各方起底。

▲劉炳中曾任達永興建設董事長、板橋中興醫院院長，現為生技大亨。

後來林金龍沉寂一時，近日他從菲律賓返台向本刊爆料，指曾任台灣省議長及立委的劉炳偉，26年前替弟弟劉炳中作保，劉炳中以上市公司達永興負責人身分向他借款12億元拉抬股票，但至今一毛錢未還；他的妻舅曾登門代為討債，還因此吃上妨害自由官司而入獄；後來他透過訴訟向法院拿到支付憑證，劉炳中仍拒不還款；即使劉炳偉已過世多時，但這筆帳劉炳中仍是債務人，卻始終未表達任何解決的意願。

▲林金龍提出與劉炳中簽署的12億元投資協議書為憑，證明由他出資讓劉買股，且保證獲利20%，至今卻連本帶利都未分得。當初見證人為劉炳偉。

林金龍向本刊娓娓道來這筆12億元鉅款的借貸緣由。他說，1998年間，台灣省政府凍省前，透過當時省議員陳明文介紹，認識呼風喚雨的省議長劉炳偉。劉炳偉是當時海山集團領導人，財力非常雄厚，在政壇又是喊水能結凍，光是板橋的土地資產就不下百億元，家族還有一家上市的建設公司達永興，由醫生弟弟劉炳中當負責人。陳明文告訴他，希望他借錢幫劉炳偉拉抬達永興股價。

▲林金龍曾與號稱台灣第一美女的名模蕭薔駕車同遊驚爆緋聞，引起各界矚目。

林金龍提到，當時他出資4億元，以借款方式融資給劉炳偉、劉炳中兄弟，用來拉抬達永興股價，另外再借出2億元給劉炳偉，約定6個月後可獲利20％。因相信劉家的政商實力，他才決定借給劉炳中及劉炳偉6億元，期限6個月，劉炳中並開立保證支票給他，作為未來還款依據。

▲林金龍曾與號稱台灣第一美女的名模蕭薔駕車同遊驚爆緋聞，引起各界矚目。

林金龍說，劉炳中當時更保證不管股票有無獲利，都會依照約定給付利息。在這6個月期間，達永興股價從10幾元拉到30幾元，劉炳偉、劉炳中大賺至少3倍股價；詎料，兄弟倆想加碼再買股，繼續拉抬達永興股價，慫恿林金龍再出資6億元，因此前後共借出12億元，之後達永興股價拉到90幾元，讓劉氏兄弟口袋賺飽飽。針對劉炳中被控借貸12億元未償還一事，本刊致電大中國際生醫集團，至截稿前，未獲劉炳中回應。



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