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新方丈上任爆離職潮！少林寺回歸苦修　1周逾30人出走

過去少林寺曾大力發展文創與巡演，如今被全面叫停。（翻攝自微博）

▲過去少林寺曾大力發展文創與巡演，如今被全面叫停。（圖／翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

少林不再是「公司」？釋印樂改革斬斷金脈原方丈釋永信近日因涉嫌侵占寺產、與多名女性有不當關係並育有私生子，遭到當局拘捕。

上月底（7月），由洛陽白馬寺前住持釋印樂接任新任方丈，立即宣布一連串改革措施，全面剎車少林寺長年來的「商業化經營模式」。然而改革上路不到1週，寺內就爆發「和尚離職潮」，已超過30名僧人選擇離開少林寺。

中國嵩山少林寺爆出重大變局！釋永信曾被譽為將少林寺「全球化、產業化」的關鍵人物，在他主政期間，少林寺成為知名觀光熱點，並打造出包括：武僧國際巡演、文創產品、香火功德掃碼捐款與高價攤位等多項營利項目。

不過，釋印樂上任後迅速祭出多項改革令，包括停止武僧巡演凍結寺內所有文創產品販售拆除所有掃碼功德箱，且免費供應香火不設高價香金，同時取消寺內高額租金商鋪與攤販

這些改革，直接掐斷少林寺過去的高收入來源，等同讓這座世界知名寺廟「去商業化」，回歸清修本質。

僧人作息大洗牌！手機禁用、凌晨4：30起床、禁止探親。除財務改革外，釋印樂也重新落實嚴格的宗門戒律，要求全寺僧人實行古制生活：

● 凌晨4:30起床，全天勞作與修行

● 勞作內容包含：耕地、修繕寺院、打掃

● 每日需誦經、打坐、練武共計8小時以上

● 私人手機統一收繳，禁止使用電子設備

● 週末與假期不得隨意離寺，探親每年限期1週

● 寺內僅供素食，全面禁止葷食與外食

短短1週內，改革引爆寺內極大反彈。據報導，目前已有超過30名僧人主動離開少林寺，引發各界熱議。部分離寺僧人私下透露，「從天堂掉到地獄」，無法接受如此高壓的生活與行為管控。

也有聲音質疑釋印樂改革過於激進，恐讓少林寺從世界知名的文化符號，退回「封閉苦修」狀態。但支持者則認為，這才是真正的佛門清淨之道。


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