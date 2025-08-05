青島出現「海螺地毯」10年一遇奇景　捕撈3小時狂賺1.4萬台幣

▲ 青島海螺大爆發，出現密密麻麻「海螺地毯」十年一遇 。（圖／翻攝 快科技）

記者任以芳／綜合報導

山東青島近海日前出現罕見的「海螺大爆發」景象，一位從事潛水捕撈多年的潛水員在17米深的海底作業時，意外發現大片礁石縫隙中密密麻麻擠滿海螺，場面壯觀，宛如鋪滿整片海底的「海螺地毯」，堪稱十年一遇。光是三小時打撈作業，單日收入突破3500元人民幣（換算1.4萬台幣上下）。

綜合多家陸媒報導指出，近日，山東青島海域掀起了一場十年難遇的海螺潮，大量海螺聚集，為當地潛水員帶來了豐厚的收益。潛水員表示，今年是首次遇到如此龐大的海螺群，「數量多到根本抓不完」。

來自青島某海上運動潛水體驗中心的負責人樊繼偉介紹，潛入水下作業時，發現海螺數量之多令人震驚。由於海底暗流湍急、泥沙淤積，他必須跪姿慢速前行，每小時僅能推進約500米，但卻可裝滿兩個50斤的網兜。

▲ 隨便捕撈都是海螺 。（圖／翻攝 快科技）

此次捕撈作業水深約17米，他使用一瓶氧氣能撈獲65斤左右的海螺。在最近的一次出海中，他僅用了3瓶氧氣，耗時3個小時，收穫195斤海螺，單日收入突破3500元人民幣（換算1.4萬台幣上下）。

「像這麼多海螺，很少能遇到。我幹了10年，今年是第一次看到這種情況。」樊繼偉表示，當時一瓶氣能捕撈65斤，根本抓不完，令人興奮不已。

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樊繼偉透露，海底捕撈需時刻注意腳下泥沙與水流方向，不僅要持續保持平衡，更需迎著暗流前進，才能有效地尋找與撿拾海螺。他強調，「很多人想幹這行，但沒那個膽量。」

對於這場意外的「海螺豐收」，青島海洋漁業專家給出科學解釋，今年夏季黃海海域水溫較常年偏高約0.5℃，導致浮游生物大量繁殖，為海螺提供了極為充足的餌料。近期數次台風的外圍氣流攪動了海底結構，將原本沉積的有機養分帶至海水表層，進一步刺激海螺的快速繁殖與集中聚集。

專家指出，這種局部海域資源突然密集的現象，實際上是海洋生態系統自我修復的正面信號，顯示海底環境恢復良好，水質與食物鏈結構健康。

他也提醒相關從業者與地方政府需保持生態警覺，「不可因短期豐收而忽視可持續發展的重要性。」