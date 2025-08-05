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勒索上億贖金！陸「鋼鐵大王」仍被撕票　女魔頭戴3D面具逃亡落網

▲▼ 中國籍“鋼鐵大王”在菲仍遭撕票，警方披露：主謀系26歲女子，至少涉15起綁架案 。（圖／翻攝 每日經濟新聞）

▲陸籍「鋼鐵大王」在菲遭撕票，警方抓到主謀才26歲，手段殘忍，至少涉15起綁架案 。（圖／翻攝 每日經濟新聞）

記者任以芳／綜合報導

今年震驚菲律賓與華人圈的「鋼鐵大王」郭從願綁架撕票案出現重大進展。菲律賓警方日前宣布，涉嫌主導該案的26歲華人女子龔文麗（音）已於長灘島落網，調查發現她不只涉及郭從願一案，還牽涉至少15起綁架事件，被警方形容為「女魔頭」，逃脫時甚至帶高度擬真的3D人皮面具，十分狡猾。

綜合陸媒報導，該案發生於菲律賓，被害人郭從願（Anson Que），今年68歲，是菲律賓知名鋼鐵企業「Elison Steel」的創辦人，素有華人圈「鋼鐵大王」之稱。

另外，郭從願活躍於多個菲律賓當地的華裔社團，還擔任菲律賓中國商會創會會長等職務。今年3月29日他與司機一同前往布拉干省出席一場餐會，未料途中遭綁匪綁架，歹徒其後聯繫郭家人，勒索高額贖金。

家屬為救人心切，先後三次交付總計約2.1億比索（折合人民幣約2693萬元）的贖金。然而，不幸的是，郭從願仍遭撕票，其遺體於4月9日被發現，消息震撼菲國商界與僑界。

菲律賓警方4月30日對嫌犯龔文麗發出懸賞通緝。至5月19日，菲律賓國家警察證實，龔文麗與一名男子在長灘島一間高級度假村落網。

據菲警發言人指出，龔文麗於4月26日搭乘私人飛機潛逃至長灘島，期間頻繁更換住宿地點，意圖逃避追緝。當時，她與父母一同藏身飯店房內。

▲▼ 中國籍“鋼鐵大王”在菲仍遭撕票，警方披露：主謀系26歲女子，至少涉15起綁架案 。（圖／翻攝 每日經濟新聞）

▲女主謀相當狡猾，利用歐美女子面容的3D頭套躲避查緝。（圖／翻攝 每日經濟新聞）

警方在搜查現場時，發現一個高度擬真的3D面具，模仿歐美女性五官。據了解，這是她逃亡期間用來偽裝身份的道具。與她一同被捕的男子是名美髮師，涉嫌協助其變裝並策畫行蹤。

警方表示，龔文麗不僅涉嫌主導郭從願綁架案，還參與至少15起類似綁架事件。她的手法包括誘騙目標赴約，再轉交給綁架團夥，並利用受害人手機與家屬聯絡勒索贖金。

菲警也呼籲，若有受害人或知情者，應立即出面指證，由於部分案件尚無明確證據鏈，警方憂心她可能脫罪，因此公開呼籲受害人與知情人挺身而出，提供更多線索與指認，協助檢方完整建構案件全貌。

據了解，郭從願祖籍福建永春，1980年代赴菲創業有成，累積龐大鋼鐵產業版圖，是菲律賓華商重要領袖之一。他熱心公益，與多個華人社團關係密切，並擔任「菲律賓中國商會」創會會長等職。

一位熟識郭的企業家指出，郭從願是「有情懷的慈善家」，近年每年都返鄉數次，不僅關心地方發展，更慷慨解囊。自1985年起，他已累計向家鄉福建永春縣仙夾鎮龍水村捐款逾2000萬元人民幣，用於建設道路、學校、敬老設施等。

郭從願罹難的消息，讓菲律賓華商圈與家鄉村民震驚與哀痛。多位福建鄉親表示，希望司法機關嚴懲兇手，還受害者與家屬一個公道。

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