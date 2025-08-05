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日本鮮蜜瓜農藥殘留33倍　美國進口砧板溶出有機物超標

▲▼食藥署檢出日本進口鮮蜜瓜農藥殘留不合格。（圖／食藥署）

▲食藥署檢出日本進口鮮蜜瓜農藥殘留不合格。（圖／食藥署）

生活中心／台北報導

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共15項不合格產品，如中國大陸砂仁、泰國芒果乾等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況；其中共3批日本進口鮮蜜瓜被檢出農藥殘留違規；目前累計3批不合格，整體邊境持續採加強抽批查驗到10月底。不合格產品全數遭退運或銷毀。

食藥署指出，由不同業者分別從日本進口的鮮蜜瓜，均被檢出農藥殘留不合格，有2批日本鮮蜜瓜，檢出殘留農藥撲滅松0.33 ppm，標準為0.01ppm及滅派林0.01 ppm，另1批檢出殘留農藥依普同0.02 ppm，殺菌劑依普同的法規容許值為 0.01 ppm。

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食藥署指出，將針對進口業者，在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗。

今年1月28日至7月28日止，受理日本報驗「鮮蜜瓜」的殘留農藥檢驗不合格率為1.4%。食藥署表示，會持續加強抽批查驗至10月31日，抽驗比例為20%到50%。

此外，一批美國進口的「砧板」，經以水（60℃，30分鐘）溶出試驗結果，檢出高錳酸鉀消耗量21 ppm，超過「食品器具容器包裝衛生標準」，塑膠類器具其溶出試驗以水（60℃，30分鐘）高錳酸鉀消耗量合格標準的10 ppm以下。

食藥署表示，塑膠砧板的高錳酸鉀超標，代表在正常使用下，可能溶出有健康疑慮的有機物質。食藥署統計，同進口商、同產地，過去6個月內僅有這批不合格，因此，將輸入業者調整為加強抽批查驗對象，抽驗比例提高至20%至50%。

▲▼食藥署檢出日本進口鮮葡萄農藥殘留不合格。（圖／食藥署）

▲食藥署檢出日本進口鮮葡萄農藥殘留不合格。（圖／食藥署）

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