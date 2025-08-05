台積電揪「內鬼」！洩2奈米核心關鍵技術　3工程師遭羈押

▲2員工勾結1前員工將台積電（TSMC）技術機密洩漏給競爭對手。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉昌松、葉品辰／台北報導

台積電今年7月察覺在職員工檔案接觸異常，調查後竟發現是員工洩密的重大國安事件，台積電竹科廠陳姓、吳姓3名工程師違法取得屬於國家關鍵秘密技術的2奈米晶片製成技術機密，並洩漏給國外競爭對手，台積電隨即將2人解職、3人移送法辦。台灣高檢署智慧財產檢察分署檢察官訊後認為3人涉嫌違反《國家安全法》，向智慧財產及商業法院聲請3人羈押禁見獲准。

高檢署表示，台積電內部調查出時任台積電竹科廠吳姓2名工程師，勾結已離職的陳姓前工程師，違法取得屬於國家關鍵秘密技術的2奈米晶片製成技術機密，並洩漏給國外競爭對手，台積電遂將仍在職的2人解職，並向台高檢智財分署提出告訴，由智財分署檢察官指揮調查局新竹巿調查站、資訊安全工作站及北部機動工作站偵辦。

檢調自7月25至28日陸續傳喚、拘提陳男、吳男共3人及搜索住所，檢察官訊後認為，陳男3人涉犯《國安法》第3條第1項第2款「知悉或持有國家核心關鍵技術之營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密給外國機構」，依法可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以上、5000萬元以下之罰金。檢察官訊後向智慧財產及商業法院聲請羈押禁見均獲准。