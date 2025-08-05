延續親恩化大愛！基隆市民捐贈百萬急救裝備　提升消防救護量能

▲基隆市民張矩樺捐贈百萬急救裝備，實現家人回饋社會遺願。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為感念消防人員對母親的即時救護，也為實現家人回饋社會、幫助市民的遺願，基隆市民張矩樺先生昨（4日）捐贈一批百萬精良救護裝備予基隆市消防局，盼透過實際行動，協助急重症患者爭取生機，延續家人遺愛人間的初心與善念。

張先生回憶，母親生前曾因身體不適，由消防局即時派遣救護車搶救送醫，第一線人員專業迅速、無私奉獻的處置深深感動全家。而罹癌的姐姐也曾表達「希望能捐贈救護資源、幫助他人」的願望。原先張家計畫捐贈救護車，但因考量製造及交車時程，遂決定提前實踐善行，改以捐贈實用且即戰力強的急救裝備。

▲基隆市消防局長游家懿贈感謝狀給予張先生。

此次捐贈的裝備包含三大類項目，皆為第一線救護人員急需的高階器材：一、提升OHCA（到院前心肺功能停止）急救存活率裝備，包括可攜式自動心臟電擊器、攜帶型氣動式自動甦醒器、末端二氧化碳監測儀與影像式喉頭鏡，有助於快速判斷病況、精準處置，提升急救成功率。

二、強化到院前心肌梗塞辨識設備，捐贈無線傳輸十二導程心電圖系統1組，可在送醫途中即時將心電圖傳送至急救責任醫院，加速醫療判讀流程，提前通知專科醫師備妥心導管手術，爭取黃金搶救時間。三、重大車禍現場救援脫困帶18組，用於穩定並迅速脫困受困車內的民眾，有效減少二度傷害風險，提升災害現場處置效能。

基隆市消防局長游家懿表示，這批裝備將大幅提升本市緊急救護與重大災害現場的應變能量，對提升公共安全貢獻卓著。他也感謝張先生及家屬將親人的遺願化為實際行動，以無私大愛回饋社會，展現人間溫情，令人敬佩與感動。