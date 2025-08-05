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北市送餐員疑中暑倒派出所前　3警及時救援通報119送醫

▲木新派出所警員許聖忠（圖左）高瑞聲（圖中）李承儒（圖右）熱心協助中暑送餐員送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲木新派出所警員熱心協助中暑送餐員送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

7月17日，台北市午後氣溫高達36度，悶熱難耐，一名張姓送餐員因疑似中暑，昏厥在文山一分局木新派出所前，張男當時突然跌坐在地難以呼吸，所內警員即刻發現異狀、緊急通報北市消防局派遣救護人員到場搶救，所幸送醫後並無大礙。

文山一警方表示：當時年約30多歲的張姓送餐員騎乘機車停靠在派出所前，神情顯得疲憊。警員許聖忠、高瑞聲、李承儒注意立刻外出查看關心，不料張男突然身體不適、失去重心倒地。警員上前攙扶，發現他臉色蒼白、呼吸急促，疑似中暑，隨即協助補充水分並攙扶入所休息，同時通報119派遣救護人員進行治療。

▲木新派出所警員許聖忠（圖左）高瑞聲（圖中）李承儒（圖右）熱心協助中暑送餐員送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲木新派出所警員許聖忠（左）、高瑞聲（中）、李承儒（右）熱心協助中暑送餐員送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

張男事後回憶，他在外送途中經過派出所，停車查看送餐地點時，突感呼吸困難與頭暈，本想短暫歇息，沒想到卻當場暈倒。當他恢復意識時，已見警方在一旁遞水協助。救護人員到場後，研判張男須送醫治療，立刻將他送往萬芳醫院進一步觀察。

文山一分局提醒民眾，近期氣候炎熱，民眾外出活動應適時補充水分，避免長時間曝曬；若感覺身體不適，應立即休息或尋求協助，以免發生中暑等危險。

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