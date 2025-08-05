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「鄰家少女、模特兒身材」土地公廟旁拉客　警破賣淫集團逮9女

▲色情平台招攬客人，以帶有高度性暗示的照片註明「模特兒身材、配合度高；鄰家少女、清秀甜美」並附三圍招攬客人。（圖／桃園警分局提供、下同）

▲色情平台招攬客人，以帶有高度性暗示的照片註明「模特兒身材、配合度高；鄰家少女、清秀甜美」招攬客人。（圖／桃園警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

48歲陳男、29歲陳及40歲蔡男共組色情平台，以旗下9名持觀光來臺的泰籍女子，在土地公廟旁的鐵皮屋內賣淫，利用LINE群組張貼帶有高度性暗示的照片註明「模特兒身材、配合度高；鄰家少女、清秀甜美」招攬客人，每次性交易約為1700元左右。

▲色情平台招攬客人，以帶有高度性暗示的照片註明「模特兒身材、配合度高；鄰家少女、清秀甜美」並附三圍招攬客人。（圖／桃園警分局提供、下同）

桃園警察分局行政組員警執行網路巡邏時，發現陳男(旗下3名小姐)、呂男(旗下4名小姐)與蔡男(旗下2名小姐)共組色情平台，藉由外籍女子來台觀光名義，以桃園區民生路某靜僻巷弄內的鐵皮屋為據點，利用LINE群組張貼帶有高度性暗示的照片廣告招攬客人，為規避警方查緝，除裝設監視器外，3人還輪流在一旁的土地公廟前｢放哨」順便攬客。

▲▼一舉查獲陳男等3名業者及9名泰國籍應召女子其中1名為變性人。（圖／桃園警分局提供）

▲▼查獲9名泰國籍應召女子其中1名為變性人。（圖／桃園警分局提供）

▲▼一舉查獲陳男等3名業者及9名泰國籍應召女子其中1名為變性人。（圖／桃園警分局提供）

分局行政組與青溪所及小檜溪所共組聯合專案小組，針對該處所進行監控蒐證，於4日20時，持桃園地方法院核發之搜索票進行查緝，員警迅速將正在放哨的陳男控制，並以破壞工具進行破門，一舉查獲陳男等3名負責人及9名泰國籍應召女子、查扣交易所得1萬9千餘元等相關物證，依法將陳男等3人依妨害風化罪嫌移請偵辦，另外籍女子部分依社會秩序維護法偵辦並移請移民署專勤隊收容。

王智民分局長強調，警方嚴加掃蕩黃賭毒，將持續加強執法力度，秉持除惡務盡，將所有不良違法場所徹底掃除，以建構市民安居樂業的環境。

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