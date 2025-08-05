河南高溫大旱農地裂成龜殼狀　農戶凌晨排隊取水澆地

▲河南全省旱情嚴重。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸華北華南近期暴雨成災，然而，位於地理中心的河南卻遭逢大旱，根據統計，7月以來該省平均氣溫達攝氏30.5度，較常年異常偏高3.2度，為64年來同期最熱，其中，豫東高溫乾旱情況特別明顯，河南全省55％的站點存在重度及以上等級的氣象乾旱，駐馬店、周口和漯河等區域達到特旱等級。

《極目新聞》報導，受西太平洋副熱帶高壓影響，河南大部地區高溫悶熱天氣將持續至8月5日，6日至7日將迎來一次對流性降水過程，全省需高度防範高溫及可能出現的旱澇急轉帶來的多重風險。

開封杞縣宗店鄉的農戶張先生表示，最近這段時間，每天凌晨三四點就會帶上自家的水泵、水管等設備到機井口佔位置排隊，「各家都要澆地，大家就排著隊，前面一家澆完了，機井空出來，後面一家再澆。」

河南周口太康縣王莊村的農戶李先生則是蹲在龜裂的田埂上，手裡握著把被曬得發白的碎土，腳邊的玉米苗蔫得像曬皺的草紙，葉尖捲成了小喇叭，這樣的情景，成為近一個月來河南各地旱情的真實縮影。

一名玉米種植戶張先生透露，種了五六十畝玉米，只能依靠井水灌溉，「一天能澆三畝多一點地，都澆一遍的話得半個多月，目前還看不出作物是否減產，但井水灌溉近一個月已經產生兩千多元的電費，且無法將地澆透。」

數據顯示，河南是大陸全國第二大玉米主產區（2024年產量2800萬噸），7月正值玉米抽雄吐絲期，需水量佔全生育期40%，旱情造成的直接影響甚巨。大陸農業農村部調研顯示，河南全省玉米減產預計達20%至30%（約560萬-840萬噸），直接經濟損失或超50億元人民幣。