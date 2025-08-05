咬開桃子驚見「大量新鮮樹葉」！　網笑：牠房子被吃了

▲大陸一名網友發現桃子內出現了大量新鮮葉子。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／CTWANT

大陸北京一名黎姓女子近日分享，某天晚上家人從冰箱裡拿出桃子，簡單清洗後準備直接咬著吃，沒想到她的丈夫突然驚呼「這桃子怎麼有樹葉？」竟發現桃核裡有大量新鮮的碎葉子。對此，昆蟲學者郭亮就解釋，這其實是切葉蜂的築巢行為。

綜合陸媒報導，黎女上（7）月底在小紅書以「桃子裡面吃出好多樹葉是為什麼！」為題發文表示，她在裂開的桃核裡發現大量樹葉，但桃子外觀卻是完整的，「真的好奇怪，有沒有搞植物研究的機構？提供素材研究下原因！」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「好笑嗎？我只看到一個絕望的切葉蜂老巢被掀了」、「哇塞蜂子被抄家了」、「切葉蜂會在花朵授粉後、果實還沒長大前，切下樹葉從果實頂端進入桃核築巢」、「切葉蜂住在桃子裡面？用樹葉和花瓣築巢？真的好浪漫啊」、「嗡嗡回到家，連房子帶窩都沒了」、「啊！你把人家的房子吃了！」

事後，黎女受訪表示，事發當晚家人從冰箱取出桃子，簡單清洗過後就想直接咬著吃，此時她的丈夫突然說到「這桃子怎麼有樹葉？」湊近一看才發現，裂開的桃核裡有一層層碎葉子，全都是新鮮葉子，並沒有看見蟲子的蹤跡。

黎女坦言，起初全家感到相當恐慌，擔心有蟲害問題，或是果實發生變異，急忙上網求助後，有網友解答是「切葉蜂的巢」。她也疑惑道，「我們檢查了剩下的桃子，都沒發現蟲洞，實在想不通切葉蜂是怎麼把樹葉運進去的。」

對此，昆蟲學者郭亮說明，切葉蜂會將植物葉片切割成直徑7至12毫米的圓形或橢圓形碎片，捲成緊密「葉桶」堆疊於桃核腔體內，內部填充花粉、花蜜供幼蟲食用。而關於葉片十分新鮮的狀況，表明切葉蜂才剛築巢不久。

郭亮指出，成熟桃子的核殼通常會自然裂開形成腔體（約2至5毫米寬），雌蜂便會用顎部夾住葉片，通過果蒂處微小縫隙鑽入桃核腔體，所以桃子表面不會有孔洞。

延伸閱讀

▸ 日本超暖司機「不收台灣人車資」 長達9年原因曝網全看淚

▸ 英國住宅驚現「貓級老鼠」 防治人員：恐為歷來最大

▸ 原始連結