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恐怖情人！懷疑女友酒店接S　變態男暴怒掐頸「酒瓶塞下體」

▲▼女生注意！「這個時間」喝茶最不傷身 。（圖／Unsplash）

▲北部1名狠心男懷疑女友偷接客，拳打腳踢還掐頸「酒瓶插陰道」。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北部一名楊姓男子懷疑同居女友在酒店陪酒期間與客人發生性交易，竟多次對她施暴，甚至被指控持米酒瓶插入女方下體。士林地院審理後認為，傷害部分證據明確，但強制性交罪嫌存有合理懷疑，僅依傷害罪判處楊男有期徒刑8月，可易科罰金，全案可上訴。

楊男與女子小惠（化名）曾為同居情侶，依《家庭暴力防治法》屬「家庭成員」。2023年5月起，小惠到酒店上班後，楊男懷疑她私下賣淫，先後於2024年1月1日及1月7日兩度對她施暴。

1月1日上午，小惠下班返家後，楊男質問她行程並要求交代細節，未獲信任下情緒失控，對她拳打胸腹、掐頸並踹全身，還強迫她打開雙腿，隔著褲子抓捏、踢踹下體；1月7日上午，他再度施暴，徒手毆打胸腹、踢踹全身，並持米酒空瓶猛擊雙腿小腿前側。小惠於1月9日就醫，診斷為「頸部多處結痂傷口、左腳踝瘀挫傷、雙下肢瘀挫傷及右上臂瘀挫傷」。

除傷害罪外，小惠還指控楊男在1月1日施暴過程中，曾強迫脫下其褲子，用米酒瓶插入陰道並毆打下體，導致外陰撕裂傷，涉犯《刑法》強制性交罪。

她在警詢時供稱，「先掐脖子、拳打胸腹，再用酒瓶插入陰道約一至兩分鐘，痛到倒地後仍被要求站起來打開雙腿，之後酒瓶上下揮動打下體」。在偵查中，她又補充表示「後來被要求自己再拿酒瓶塞一次並跪地半小時」。

然而法官比對發現，小惠前後供述細節矛盾，且就醫時僅主訴「外陰出血、無陰道出血」，驗傷結果為「陳舊性撕裂傷」，無法證明與案發當日行為有直接關聯，認此部分證據不足以證明強制性交犯行。

楊男在警詢、偵查及審理過程中承認兩度施暴，但否認插入酒瓶：「我沒有用米酒瓶插入陰道，也沒有拿酒瓶打下體，但我有隔著褲子捏她的外陰部，當時有用手拉扯。」

辯護律師則指出，現場米酒瓶瓶口有鋸齒狀，若真插入陰道，不可能僅造成診斷書載明的輕微傷勢，質疑小惠說法存疑。

合議庭審酌後認為，楊男2次傷害事證明確，依《刑法》傷害罪各判5月、5月，合併應執行8月，可易科罰金；至於強制性交罪，因小惠證述矛盾、證據不足、監視器畫面也未拍下案發過程，難以達到「一般人無疑」的標準，依「罪證有疑、利於被告」原則，不另為無罪諭知。

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