　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／NONO慘了！按摩室性侵、車內強吻案逆轉　檢起訴求重判

▲▼陳宣裕 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲NoNo涉性侵猥褻2女，士檢偵續起訴求重刑。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

慘了！以諧星身分活躍演藝圈的藝人NONO（陳宣裕），先前遭2名女子控訴分別在按摩會館與車內遭其性侵及猥褻，案件去年一度獲不起訴處分，後遭高檢發回續查，士林地檢署今（5）日偵結，認罪證明確，依強制性交罪、強制猥褻罪將NONO提起公訴，並痛斥他「利用藝人知名度結識被害人，犯後毫無悔意」，請求法院從重量刑。

起訴書指出，NONO於2011年至2013年間，前往台北市中山區一家時尚生活會館消費，選由A3女提供按摩服務，未料竟在服務過程中突然起身，露出生殖器，憑藉身高體型優勢將女子壓制在美容椅上，並強行性交得逞。

另於2011年12月3日前某日，他因A5女在社群平台對節目影片按「讚」而搭上線，隨後駕駛白色賓士至台北市松山區載對方外出。女子一上車坐在副駕駛座，他便突然伸舌強吻，並以手揉捏胸部，強制猥褻得逞。

檢方指出，直至2023年 台灣MeToo運動爆發，多名受害人相繼勇敢發聲，A3、A5也受鼓舞揭發受害經過。案情曝光後，NONO一度否認並停工反省，案件先由台北地檢署偵辦，後移交士林地檢署。該案去年曾獲不起訴處分，惟經高檢署撤銷發回續查，如今偵查終結起訴。

檢方痛批，NONO身為知名藝人，卻不思自重，以名氣結識被害人伸出狼爪，對被害人身心造成莫大傷害，且犯後態度迴避、毫無悔意，建請法院審酌從重量刑，全案後續將由士林地院審理。 

時間 事件
2011年至2013年間 NONO被控於台北市中山區按摩會館性侵A3女，並於車內猥褻A5女。
2023年5月 台灣MeToo運動爆發，多名受害者接連揭露性騷與性侵經過，A3、A5受鼓舞公開遭NONO侵犯。
2023年6月21日 NONO於臉書宣布暫停演藝工作並表示反省。
2023年8月2日 警方持搜索票搜索NONO住處及相關地點，扣得多支手機作為證據。
2024年 案件一度獲士林地檢署不起訴處分。
2025年 高檢署撤銷不起訴並發回續查。
2025年8月4日 士林地檢署偵查終結，依強制性交罪及強制猥褻罪起訴NONO，並請求法院從重量刑。
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
374 1 9327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／NONO慘了！按摩室性侵、車內強吻　逆轉起訴求重判
資深女星病逝！　半年前參加陳淑芬同學會
高雄分隔島「長一堆菇」！　警察動手全拔除
上空終於清空！　南部人感動刷一排：今總算出太陽
美國簽證新制！部分遊客「先繳保證金」才准入境　最高45萬元
快訊／雨炸中橫大規模崩塌　梨山往大禹嶺中斷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黑幫式攻佔夜襲博田醫院！　「地下院長」主嫌10萬交保

快訊／NONO慘了！按摩室性侵、車內強吻案逆轉　檢起訴求重判

「出軌訊息」引殺機！狠男燒宿舍+鐮刀狠砍爆料同鄉　8/7宣判

高雄連日豪雨「下到生菇」！民眾擠分隔島搶拍照　警察動手全拔除

家暴男4度無視保護令　踹倒前妻機車害受傷下場曝光

體育直播平台涉詐欺　負責人聲押禁見

光電弊案「最大咖藏鏡人」曝光！　行賄千萬搶標案

兇嫌稱為女友殺死「河智媛老闆」聲押　女主角打臉：不認識兇手

行車糾紛台南男當街拿對方29000元安全帽砸機車　雙方互告偵辦

快訊／高雄醫院遭「黑幫式攻擊」！主嫌聲押禁見　6人3至5萬交保

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

黑幫式攻佔夜襲博田醫院！　「地下院長」主嫌10萬交保

快訊／NONO慘了！按摩室性侵、車內強吻案逆轉　檢起訴求重判

「出軌訊息」引殺機！狠男燒宿舍+鐮刀狠砍爆料同鄉　8/7宣判

高雄連日豪雨「下到生菇」！民眾擠分隔島搶拍照　警察動手全拔除

家暴男4度無視保護令　踹倒前妻機車害受傷下場曝光

體育直播平台涉詐欺　負責人聲押禁見

光電弊案「最大咖藏鏡人」曝光！　行賄千萬搶標案

兇嫌稱為女友殺死「河智媛老闆」聲押　女主角打臉：不認識兇手

行車糾紛台南男當街拿對方29000元安全帽砸機車　雙方互告偵辦

快訊／高雄醫院遭「黑幫式攻擊」！主嫌聲押禁見　6人3至5萬交保

別想去國王！勇士確定今夏「不交易」庫明加　他只剩2個選擇

黑幫式攻佔夜襲博田醫院！　「地下院長」主嫌10萬交保

西南氣流趨緩　台東知本森林遊樂區重新迎客

「新一代TOYOTA Corolla」要來了搭全新油電！原廠：房車還是會繼續賣

快訊／NONO慘了！按摩室性侵、車內強吻案逆轉　檢起訴求重判

馬刺4年68億綁定新主控福克斯　與溫班亞瑪雙星時代啟動

傷害雙眼的5個壞習慣：陰天不戴墨鏡、長年滴眼藥水都要小心

快訊／台積電漲15元至1150　台股反彈大漲逾250點

町田啓太正式進軍韓國！　加入妻子所在經紀公司…韓網炸鍋

資深女星驚傳病逝！　半年前參加陳淑芳同學會…返台養老夢滅

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

社會熱門新聞

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

兇嫌稱為女友殺死「河智媛老闆」　女主角：不認識兇手

20歲女遭遊覽車輾斃！為何二次倒車　司機回應曝

家人墜谷剩他獨活　14歲兒夢見亡母

即／台中男遭砍死身分曝！河智媛、禹洙漢的老闆

性侵友人國小孫女！淫狼辯「被誘惑」重判8年半

「我砍人了」殺詹智能兇嫌穿血衣投案

行車糾紛台南男當街拿對方29000元安全帽砸機車雙方互告偵辦

即／高雄某大樓女子墜樓　倒臥大門口死亡

即／台中男超商購物遭埋伏「持利器狂刺」　宣告不治

「梅毒+愛滋」還無套女師半年！中油男慘了

高雄豪雨「下到生菇」！警察動手全拔除

光電弊案「最大咖藏鏡人」曝光！　行賄千萬搶標案

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎點頭給蘿拉「最終還款方案」超佛

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

男女趁塞車「激烈交纏」　整台車狂晃

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

快訊／7縣市大雨特報　午後擴全台

獨／侯沁潔委屈哭了「拒檢逃逸撞警」親回應　確定提告！

熊家婕近照美翻　女兒獲讚最美星二代

領2千萬下鄉退休！60歲男「每晚吃泡麵」悔爆

才認愛5天...小21歲男友投奔若盈！　魏如萱陷難堪「今電台再神隱」

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

美課20%重稅　郭智輝問企業：能讓什麼？

采子爆分手富二代男友！

哈佛教授創「雞蛋減肥法」

即／7縣市大雨特報！最新警戒區域曝

蘿拉求「回公司還債」蔡阿嘎傻眼

更多

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面