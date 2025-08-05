快訊／NONO慘了！按摩室性侵、車內強吻案逆轉　檢起訴求重判

▲NoNo涉性侵猥褻2女，士檢偵續起訴求重刑。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

慘了！以諧星身分活躍演藝圈的藝人NONO（陳宣裕），先前遭2名女子控訴分別在按摩會館與車內遭其性侵及猥褻，案件去年一度獲不起訴處分，後遭高檢發回續查，士林地檢署今（5）日偵結，認罪證明確，依強制性交罪、強制猥褻罪將NONO提起公訴，並痛斥他「利用藝人知名度結識被害人，犯後毫無悔意」，請求法院從重量刑。

起訴書指出，NONO於2011年至2013年間，前往台北市中山區一家時尚生活會館消費，選由A3女提供按摩服務，未料竟在服務過程中突然起身，露出生殖器，憑藉身高體型優勢將女子壓制在美容椅上，並強行性交得逞。

另於2011年12月3日前某日，他因A5女在社群平台對節目影片按「讚」而搭上線，隨後駕駛白色賓士至台北市松山區載對方外出。女子一上車坐在副駕駛座，他便突然伸舌強吻，並以手揉捏胸部，強制猥褻得逞。

檢方指出，直至2023年 台灣MeToo運動爆發，多名受害人相繼勇敢發聲，A3、A5也受鼓舞揭發受害經過。案情曝光後，NONO一度否認並停工反省，案件先由台北地檢署偵辦，後移交士林地檢署。該案去年曾獲不起訴處分，惟經高檢署撤銷發回續查，如今偵查終結起訴。

檢方痛批，NONO身為知名藝人，卻不思自重，以名氣結識被害人伸出狼爪，對被害人身心造成莫大傷害，且犯後態度迴避、毫無悔意，建請法院審酌從重量刑，全案後續將由士林地院審理。