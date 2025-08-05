體育直播平台涉詐欺　負責人聲押禁見

▲業者宣稱打造出體育元宇宙平台，可結合AR與VR技術，與明星運動員在線上競技。（示意圖／Pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

廖姓男子與許姓前妻等人架設「ETmeta多元化體育生態園宇宙聚合平台」投資平台，宣稱只要託管10天，保證每天賺1%到2%的投資回報，還隨時能提領。2024年1月成立後，9個月內至少16人上當。檢調4日依詐欺、洗錢等罪搜索並約談廖姓夫妻等3名被告到案，5日諭知廖男、洪女2人聲押禁見，另許女等人則獲請回。

檢調獲報，廖姓夫妻檔宣稱為了顛覆傳統體育市場模式，為體育愛好者打造可共同參與並分享利益的ETmeta平台。這個虛擬平台提供投資方案包括，將ETM託管1天保證獲利1%，也可選擇託管10天、估計基金每天可漲1%到2%，且投資人可隨時將ETM換算成USDT(泰達幣)領出，但這個體育元宇宙平台從2024年1月開始運作，同年9月就無法依投資人要求出金，目前已知有16人提告。

檢察官李堯樺4日指揮調查局福建省調查處、台北市刑大等單位，搜索廖男與許姓妻子、洪姓員工等3人的住居所及辦公室等3處，並通知3人及4名證人到案查證釐清案情，全案朝非法經營銀行業務、3人以上共同詐欺取財、洗錢罪嫌方向偵辦。5日諭知廖男、洪女2人聲押禁見，另許女等人則獲請回。