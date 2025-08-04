勞動部55Plus方案　57歲男重返職場獲6萬就業獎金

▲朴子就業中心55Plus就業措施力挺熟齡爸！2場徵才送上父親節最強助攻 。（圖／ 朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

在一年一度的父親節前夕，嘉義57歲的阿文憑著毅力與實際行動重返職場，再度扛起家庭重任，成為孩子心中最堅強的榜樣。即使在困境中，也不放棄努力求職，在勞動部勞動部雲嘉南分署朴子就業中心的協助下與運用「55Plus就業促進措施」，成功受聘穩定就業8個月，並領到最高6萬元的就業獎勵金，重新扛起了家經濟重任，成為家人心中最堅強的支柱。

過去擁有超過20年外包司機經驗的阿文，長期承擔一家五口的重擔，包括年邁母親、太太與兩名孩子。隨著年齡增長，原本生財用的大貨車逐漸老舊，添購新車不敷成本，讓他在56歲那年陷入失業與焦慮中，對未來充滿不安。在朋友介紹到了朴子就業中心水上就業服務台登記求職，雖積極尋職，卻總缺乏面試機會，透過「55Plus就業促進措施」成功錄取在嘉義瑞發行擔任桶裝工，至今穩定就業8個月。

▲ 朴子就業中心55Plus就業措施力挺熟齡爸！2場徵才送上父親節最強助攻 。（圖／ 朴子就業中心提供）

朴子就業中心張春美主任表示，阿文的故事是許多家庭父親的縮影，朴子就業中心特別規劃於父親節前後舉辦2場聯合徵才活動。活動場次分別為：8月6日（星期三）下午2時至4時於鹿草就業服務台、8月13日（星期三）下午2時30分至4時於朴子就業中心辦理；2場徵才活動提供職缺相當多元，涵蓋短期組裝員、作業員、品檢員、倉管人員、工程助理、設備工程師、設備維護技師、儲備幹部、挖土機司機、聯結車/大貨車司機、守衛保全人員及操作員近300個職缺，歡迎有求職需求的民眾踴躍參與把握機會。

▲ 朴子就業中心55Plus就業措施力挺熟齡爸！2場徵才送上父親節最強助攻 。（圖／ 朴子就業中心提供）

張主任補充說明，勞動部持續透過『55Plus就業促進措施』鼓勵離職滿3個月的55歲以上或依法退休45歲以上民眾，經由公立就業機構媒合工作，若為全職工作，穩定任職滿90日，即可申請新臺幣3萬元獎勵金，續任滿180日再得3萬元，最多可獲6萬元；若為部分工時者，每次上限1萬5仟元，上限兩次。此外，若雇主提供諸如教育訓練、彈性工時、家庭照顧協助或心理關懷等「友善措施」，並依法投保，即可申請「職場支持輔導費」，每聘僱一名符合資格員工，每月最高補助3仟元，最長可補助12個月，同一雇主年度上限為30萬元。如欲了解更多活動資訊與55Plus方案申請方式，歡迎聯絡朴子就業中心（電話：05‑3621632），或至「45Plus就業資源網」查詢最新消息。