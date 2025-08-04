獲15席理事全數支持　楊孟凡當選高雄區漁會總幹事

▲高雄區漁會總幹事選舉結果出爐！楊孟凡陞任。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄區漁會今（4）日召開臨時理事會，選前競爭激烈，總共有三組人馬登記參選，最終楊孟凡整合成功，獲得15席理事全數的支持，當選高雄區漁會總幹事，接掌全國最大漁港。

高雄區漁會手握龐大資源，年產值近400億元，擁有全國最完整的產業供應鏈，更是所有選舉候選人爭取支持的重要團體。此次共三組人馬登記參選，原競爭激烈，選舉結果出乎意外，楊孟凡成功整合各派系勢力，囊括了所有票數，獲得所有理事一致支持。

▲楊孟凡陞任高雄區漁會總幹事，掌全國最大漁港。（圖／記者賴文萱翻攝）

楊孟凡今年剛滿40歲，學經歷豐富，就讀成大海洋事務研究所博士班，曾任高市府市長室專委，擔任議會總聯絡人期間，處事圓融、善於協調，藍綠人緣極佳，近幾年推動市政順利，府會和諧絕對是幕後重要推手之一。

楊表示，感謝理事會團結的支持，這一刻是進步的開始，更感謝政府資源投入，前鎮漁港是國際級漁港，必須與世界接軌，積極面對挑戰包含氣候變遷、勞工人權、海洋資源減少以及國際情勢變化等。

未來高雄區漁會是與國家政府坐在同艘船上逆風前進的夥伴，一起努力奠定我國遠洋漁業百年歷程。