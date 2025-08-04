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長江禁漁十年期中考揭秘　水中「大貓熊」人工繁育江豚二代已有3條

▲長江禁漁十年期中考，揭生物復育成績單。（圖／翻攝央視）

▲長江禁漁十年期中考，揭生物復育成績單。（圖／翻攝央視，下同）

文／香港01

《央視新聞》報導，2021年1月1日開始，長江流域重點水域實行全面禁捕。當前，正處於十年禁漁的中期關鍵節點。截至目前，人工環境下繁育出的長江江豚已經有5頭，其中包括3頭珍貴的二代江豚。

▲長江禁漁十年期中考，揭生物復育成績單。（圖／翻攝央視）

據報導，江豚是長江特有的珍稀水生哺乳動物，是大陸國家一級重點保護野生動物，也被稱為「微笑天使」和「水中大貓熊」。在長江十年禁漁工作的推動下，江豚生存環境、種群數量不斷改善。

目前，中國對江豚數量考察每5年開展一次，2022年長江江豚種群數量為1249頭，相比2017年增長了200多頭，增長率達到23.4%。

而在大陸中國科學院水生生物研究所白鱀豚館科研人員努力下，長江江豚的人工繁育技術逐漸成熟。截至目前，人工環境下繁育出的長江江豚已經有5頭，其中包括3頭珍貴的二代江豚。

最新監測數據顯示，長江上游赤水河流域自2017年先行試點開展禁漁工作以來，該流域的魚類物種數量由禁漁前的123種提高到現在的126種，珍稀物種由7種增加到9種，長江鱘、鰻鱺、紅唇薄鰍等11種在赤水河消失多年的土著種類在禁漁後再次被採集到。

▲長江禁漁十年期中考，揭生物復育成績單。（圖／翻攝央視）

長江十年禁漁實施以來，長江全流域魚類資源總體恢復明顯，魚類小型化趨勢得到遏制，中大型個體增多。專家建議，需要借鑑目前已有成功經驗，持續推進珍稀魚類分佈水域的禁漁工作。

長江鱘是國家一級重點保護野生動物，也是長江水系水生生物保護的旗艦物種。今（2025）年4月，大陸中國科學院水生生物研究所在赤水河選定一處夾江江段，開展了長江鱘野外繁殖試驗。研究人員通過放流成熟長江鱘個體，構建適宜的產卵場，成功誘導放流的長江鱘實現自然產卵並孵化，邁出了長江鱘野外種群恢復的關鍵一步。

中華鱘是大陸國家一級重點保護水生野生動物，但是自2017年以來，科研人員已經連續8年未監測到中華鱘野外自然繁殖活動。目前，科研團隊計劃在赤水河段探索開展中華鱘適應性放流試驗，評估其野外繁殖的可行性，為物種保護提供科學依據。

大陸中國科學院水生生物研究所研究員劉煥章建議，在禁漁十年之後，也可以在珍稀魚類分布水域繼續實施十年禁漁。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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