台中東勢連日大雨邊坡土石坍方　警現場警戒通報搶通

▲連日大雨大雪山雪山路12K發生土石流，員警獲報至現場警戒維護安全並通報搶修。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

因受西南氣流影響，造成連日山區大雨，昨(3)日下午2點30分警方接獲民眾通報，指大雪山林道12K處有邊坡落石坍方，影響人車通行。東勢分局中坑派出所所長劉明泉、警員羅培倫接獲通報後，立即駕車前往現場察看，現場人車無法通行，迅速通報林務局台中分署派遣工程人員至現場搶通道路，警方於現場暫時封閉雙向道路，交通指揮，等待林務局台中分署工程人員清理地面落石後，再開放雙向通行，確保用路人安全。





經工程人員現場緊急搶修，於同日下午5時58分恢復雙向通行，因大雨持續，現場仍有土石鬆動落下的危險，東勢警方於大雪山林道道路兩側使用交通錐拉起警戒線，提醒用路人行車安全。東勢警方也同步通報警察廣播電台，即時回報路況，提醒用路人因近日山區大雨，山區道路已發生多起邊坡落石之情事發生，民眾盡量避免到山上旅遊，以避免不可挽回的意外發生。

臺中市東勢警分局中坑派出所所長劉明泉表示，東勢山城地區因連日大雨不斷，山中道路都持續有發生邊坡落石砸到路面的危險，民眾應避免上山旅遊，如有開車上下山，務必要注意前方路況，切勿強行通過，天色昏暗時，駕車應開啟霧燈，多加注意小心開車，避免危險發生，如有不確定山中道路的路況，可以致電當地派出所詢問山中道路情形，警方也會持續加強巡邏，如有發現道路有邊坡土石崩塌，也會立即通報警廣，請用路人仔細收聽，安全回家為第一優先。