快訊／「海線3建案還再蓋」合總建設傳財務危機　中市府回應了

▲合總建設傳出資金周轉不靈跳票，市府法制局發出新聞稿指出，正聯絡建商說明現況。（圖／記者陳筱惠攝）



記者游瓊華／台中報導

台中海線地區建商合總建設股份有限公司及其關係企業全勝建構營造股份有限公司傳出疑似資金周轉不靈、跳票支付工程款情事，市府法制局指出，消保官與地政局正聯絡建商說明現況，並接洽預售屋建案的連帶擔保廠商，瞭解相關因應機制。

市府表示，合總手上還有3個建案還再蓋，預定在2028年以後完工，但目前尚無承購戶提出消費申訴案件，市府將持續追蹤建商營運狀況，並要求建商應主動向所有承購戶詳細說明建案現況，維護消費者權益。

都發局說明，經瞭解該公司事業體目前於台中市尚有3建案未領取使用執照，均屬於施工中建築工地。其中，小時代VII（7）（113中都建字第01144號）於8月1日已申報9樓樓板勘驗；峰光-極光區（113中都建字第01651號）於7月30日已申報2樓樓板勘驗；峰光-蒔光區（113中都建字第01759號）於2月4日已申報放樣勘驗（實際進度至2樓樓板）。

都發局指出，市府已通知工地依規申報工程進度，做好安全維護措施及維護環境整潔，並將持續注意工地後續管理情形，避免工地停擺影響公共安全及公共衛生。