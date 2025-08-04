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風城藝術節壓軸8月9日登場　邀市民走進《紙風車的魔法書》

▲《紙風車的魔法書》，即將於8月9日19時，在樹林頭公園登場。（圖／新竹市政府提供）

▲《紙風車的魔法書》，即將於8月9日19時，在樹林頭公園登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2025風城藝術節壓軸活動《紙風車的魔法書》，即將於8月9日19時，在樹林頭公園（東大路二段544-594號）盛大登場，邀請大小朋友一起參與環境教育嘉年華活動，共度兼具歡樂與知識的魔法夜晚。新竹市代理市長邱臣遠表示，希望透過劇場藝術的魅力，引導大家認識淨零綠生活的重要，共同打造宜居永續、幸福友善的環保家園。

邱臣遠表示，此次壓軸劇碼由全台知名的紙風車劇團，演出創意劇作《紙風車的魔法書》，融合歌舞、文學、美術及燈光等劇場元素，透過經驗豐富的巫婆、魔法導師「巫頂」，和大小巫婆們一起帶來五段奇幻冒險故事與環境教育主題，包含巫婆之舞、兵馬俑狂想曲、動物運動大賽、招財貓的故事與神奇黑光劇，並結合節電、惜水、減碳、惜食與勇氣行動等橋段，帶領大小朋友從「巫婆之舞」的歡樂開場，到「黑光劇」的燦爛結語，在笑聲與想像中，學習實踐永續行動。

環保局說明，第一幕《巫婆之舞 × 節電小考驗》，巫婆之一的「巫龍茶」因錯過魔法校車，展開掃把旅程，進一步引導大家認識節電妙招，例如隨手關燈、關冷氣等小行動，也能為地球帶來大改變。

第二幕《兵馬俑狂想曲 × 惜水魔法》，笨賊現身博物館，企圖破壞文物，兵馬俑兄弟挺身而出，守護文化遺產。「巫龍茶」把「兵馬俑」誤聽成「兵馬桶」，巧妙帶出認識文化與自然，學習惜水守護環境。

第三幕《動物運動大賽 × 北極熊求救》，運動場熱鬧登場，北極熊、雲豹、河馬等齊上跑道，現場透過大小朋友高舉手臂變成賽道，突然間北極熊倒地求助，引發全球暖化話題。「巫頂」現身講解減碳行動：吃當季、在地食材、自備餐具、搭乘綠色交通工具，讓「綠生活」成為最強魔法。

第四幕《招財貓的故事 × 惜食提醒》，越後屋少主人在食染事業低落之際，因貓的幫助重拾信心，事業再度興盛，但也失去珍貴的貓夥伴。「巫頂」引導珍惜食物不浪費、支持永續飲食，是日常可實踐的環保魔法。

第五幕《神奇黑光劇 × 勇氣與改變的魔法》，螢光棒舞台繽紛綻放，泡棉管創造千變萬化的角色與造型。「巫頂」鼓勵孩子在黑暗中勇敢發光，透過節能、惜水、綠交通等行動，用自己的力量改變世界。

環保局指出，此次《紙風車的魔法書》環保行動劇，以「綠生活就是魔法的延續」收尾，強調只要大家齊心努力，地球就能恢復美麗，北極熊也能安心回家。歡迎市民一同欣賞好戲、學習環保，為永續竹市注入更多美好力量。

環保局補充，活動當天現場16時起，設置五大環保宣導攤位，包含綠色消費、永續發展、源頭減量、節能減碳及空氣品質等議題，透過有獎徵答與互動遊戲，提升市民參與感與環保意識。若遇小雨，活動仍會如期辦理，請市民自備雨衣。

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