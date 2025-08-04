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肥厚雷雨帶　粉專示警：台灣在「強風軸邊緣」3地容易陣陣大雨

▲▼肥厚的強烈雷雨帶。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專）

▲粉專指出，有肥厚的強烈雷雨帶。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專）

生活中心／綜合報導

今天（4日）西南氣流減弱，降雨將逐漸趨緩且雨停的空檔增加。不過，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享一張雲圖，顯示有一條肥厚的強烈雷雨帶。粉專表示，台灣目前仍位於強風軸邊緣，今天中、南部、澎湖容易一陣陣大雨。

根據氣象署預報，今日西南氣流減弱，降雨將逐漸趨緩且雨停的空檔增加，不過在大環境偏西南風影響下，苗栗以南地區仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，其他地區大多為多雲的天氣，午後新竹以北及東半部有局部短暫雷陣雨，大台北地區及北部、宜蘭山區午後降雨機率高。

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▲▼大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

▲氣象署針對澎湖發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，西南氣流已經移到中國華南沿海及台灣海峽，發展出一條肥厚的強烈雷雨帶，台灣目前仍位於強風軸邊緣，今天中、南部、澎湖容易一陣陣大雨，天氣非常不穩定，出門記得帶雨具。

氣象署上午已針對高雄市、屏東縣以及台南市、澎湖縣、金門縣共5縣市發布豪大雨特報，也持續針對澎湖發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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