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獨／撞路人重傷骨碎落跑！惡駕找友頂罪　新北警竟放人沒做筆錄

▲▼駕駛,開車,輪胎,路邊,公路,國道,車禍,超速肇逃。（圖／免費圖庫pixabay）

▲新北市八里區鄭姓男子駕車追撞行人後落跑，竟找友人頂包，2人全遭起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市八里區鄭姓男子駕駛小客車撞傷張姓行人後，不僅未停車救人，還落跑找林姓友人頂罪。離譜的是，林男到派出所「自首」時，警方竟未做筆錄就放人，後續還出現派出所與交通隊互踢皮球的情況，疑點重重。士林地檢署追查拆穿內幕，依《刑法》過失傷害罪及肇事逃逸罪起訴鄭男，另以頂替罪起訴林男。

鄭姓男子2024年11月24日上午9時39分許，駕車沿八里龍米路二段由西往東行駛，行經111號前時未注意路況，自後方撞上路旁行走的張男。張男當場倒地，送醫後診斷為左脛骨近端骨折、遠端開放性骨折、腓骨骨折及足蹠骨粉碎性骨折合併脫位，傷勢嚴重。

鄭男肇事後並未停車查看或報案，而是直接駛離現場。隨後他致電許姓友人求助，許男再找林姓男子共同商討，最後由林男於當天下午6時許到派出所自稱肇事者，留下姓名與聯繫方式，企圖頂替。

然而，辦案過程卻出現離譜情節，林男到派出所後，警方竟未依規定做筆錄便讓他離開；後續派出所與交通隊更出現「互踢皮球」情況，讓人懷疑是否有人為疏失或刻意包庇。

檢察官追查後查明林男並非真正肇事駕駛，揭穿整起「頂包」內幕，鄭男依《刑法》過失傷害罪與肇事逃逸罪起訴，林男則依頂替罪（刑法第164條第2項）起訴，2人行為分論併罰。

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