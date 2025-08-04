喝茫爆衝突！北市堂兄弟街頭扭打　警制止竟遭襲擊

▲北市北投一對堂兄弟街頭酒後互毆，警到場壓制竟遭推擠 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投區裕民六路今（4）日凌晨傳出打架事件，一對堂兄弟疑因酒後勸離發生口角，進而爆發肢體衝突，其中鍾姓男子頭部受傷送醫，警方處理時也遭廖姓男子推擠。警方除依社維法將雙方依法送辦，並將廖男依妨害公務罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，事件發生於凌晨0時12分，民眾報案指稱裕民六路有人打架，永明派出所員警趕抵現場時，發現2名男子正在激烈推擠，隨即上前壓制並將雙方區隔。

警方調查，2人為堂兄弟，當時鍾男酒後準備搭計程車離去，廖男上前勸阻卻遭拒絕，引發口角進而演變成肢體衝突。

密錄器也拍下衝突經過，可見2名男子在街頭拉扯推擠，警方到場後迅速介入並將雙方分開管束，畫面中可聽見民眾驚呼與警方喝止聲，約19秒的影像清楚呈現衝突與警方制止過程。

永明所所長葉明源指出，鍾男頭部撕裂傷已通報119送醫治療，雙方將依《社會秩序維護法》相互鬥毆辦理，另廖男因推擠員警依妨害公務罪嫌送辦。

北投分局呼籲，民眾如發生爭執務必保持理性，切勿一時衝動觸法，如發生不法情事，請撥打110報案專線，警方將立即派員到場處理。