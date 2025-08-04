大園區表揚21位模範父親　肯定父親是家庭最堅實的力量

▲市長張善政出席大園區表揚模範父親活動。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區114年模範父親表揚活動，3日於區內喜來登酒店舉行。市長張善政出席活動表示，父親在家庭中扮演不可或缺的角色，與母親共同撐起家庭重擔的堅實支柱；而要成為模範父親絕非易事，背後凝聚的是長年對家庭的無私奉獻與堅守，更是社區居民共同見證的典範楷模。

大園區公所表示，今（114）年表揚活動以「父出真愛」為主題，不僅藉由諧音傳遞「父親的付出」之意，更突顯父親在家庭中默默承擔與無聲守護的重要角色。今年大園區遴選出共21位的模範父親來自各行各業、背景多元，希望藉由活動表揚，凝聚家庭向心力，成為社會穩定的力量，也為子女樹立值得學習與敬仰的榜樣。

114年度大園區模範父親名單如下：

大園里-劉興義｜田心里-陳勝德｜溪海里-許恩郎

和平里-陳忠欽｜橫峰里-邱正華｜青山里-許景星

青峰里-吳世興｜五權里-孫勝旗｜埔心里-王金助

大海里-李天恩｜三石里-游象煜｜菓林里-徐文通

竹圍里-馮漢松｜海口里-何進來｜沙崙里-楊阿木

後厝里-游象逢｜圳頭里-呂阿水｜內海里-許金水

北港里-甘阿明｜南港里-童慶聰｜原住民-林文正

包括市議員徐其萬、游吾和、大園區長余誌松、大園區里長聯誼會會長林有財及大園區婦女會理事長巫淑芬等均一同出席活動。