大陸僅存國府抗戰將士忠烈祠！　蔣介石題字藏玄機

▲南嶽忠烈祠有「小中山陵」之稱。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／衡陽報導

台灣擁有多座忠烈祠，國民政府在大陸也有一座僅存的紀念抗日陣亡將士陵園「南嶽忠烈祠」。時任國民政府軍事委員長蔣介石在題「忠烈祠」三字時，刻意將「烈」減去一點，其中暗藏玄機。

2025年海峽兩岸記者湖南行聯合採訪近日展開，主題為「抗戰勝地 三湘新貌」。大陸國台辦宣傳局（新聞局）副局長兼發言人朱鳳蓮，昨（2）日率團前往參訪南嶽忠烈祠並獻花祭拜，這也是繼前一天赴常德會戰陣亡將士紀念公墓之後，她再度拜訪抗日國軍將士陵園。

▼朱鳳蓮於南嶽忠烈祠獻花祭拜。（圖／記者陳冠宇攝）

南嶽忠烈祠是為了紀念抗日陣亡將士而建。1938年11月，蔣介石指示陳誠、薛岳兩位將軍在湖南衡陽的南嶽衡山選址修建烈士公墓，1940年9月動工，1943年6月竣工。

南嶽忠烈祠仿南京中山陵形式依山建造，有「小中山陵」之稱，佔地180餘畝。中軸線上依次為牌坊、七七紀念碑、紀念堂、安亭戰役紀念亭、享堂，主體建築為仿木結構。祠宇四周建有19座烈士墓、塔，為大陸現存規模最大的抗戰烈士紀念陵園。

過紀念堂之後，一共有9層、276級台階，以紀念抗日戰爭中第九戰區和第六戰區陣亡的276位國軍中高級軍官。在階梯兩側的蒼松翠柏中，有著19座烈士墓葬，其中個人墓葬12座，集體墓葬7座。

▼七七紀念碑。（圖／記者陳冠宇攝）

在南嶽忠烈祠的享堂正門上方，懸掛著「忠烈祠」鎏金匾額，是由蔣介石親筆題寫，其中「烈」字少了一點。第一種說法是，蔣介石有意少寫這一點，因為加一點即為「歹」字。他認為烈士為國捐軀，而歹徒是亡命之徒，怎能和烈士相提並論，所以就沒有寫這一點。

第二種說法為，蔣介石題詞時的心情非常沉重，抗日已經付出了慘重的代價，他相信抗戰不會順利，但希望在以後的戰爭中，犧牲的烈士要盡量少一點，要以最小的代價換取最大的勝利。最後一種說法則是書法藝術的處理方式，多一點少一點，對內容並沒有影響。

▼南嶽忠烈祠享堂匾額由蔣中正親自題寫。（圖／記者陳冠宇攝）