汐止銀樓搶案！歹徒搶1斤重金項鍊落跑　警迅速逮人扣16萬贓款

▲汐止警方逮捕涉嫌搶銀樓的毒品通緝犯詹男。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／新北報導

新北市汐止2日下午15時30分驚傳銀樓搶案！一名詹男（54歲，經查為毒品通緝犯）進入中興路一家銀樓，假借購買金飾之名，趁店員不備搶走重量約16兩的黃金項鍊後搭乘計程車逃逸。汐止警方獲報後成立專案小組，最終僅用2小時便將詹男逮捕歸案，並查扣其變賣金飾所得贓款16萬4千餘元。

汐止警方調查，詹男疑似因缺錢花用，當天下午進入汐止區中興路一帶銀樓，佯稱要購買金飾，並要求試戴黃金項鍊。缺錢的詹男特地挑選一條重達16兩、目前市價約20餘萬元的超粗金項鍊試戴。

詹男等到店員疏忽時，立刻拔腿奪門而出，攔了部計程車逃逸，並火速把搶來的金項鍊拿到汐止民族六路租屋處附近的當鋪典當，得手贓款16萬餘元。警方在搶案發生後，調閱沿線監視器，迅速鎖定詹男行蹤，並出動優勢警力，在案發2小時內在詹男租屋處將他壓制逮捕。

警方表示，除追回贓款外，也扣得詹男使用的手機等證物。全案訊後，依《刑法》搶奪罪及毒品通緝等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

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