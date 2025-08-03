　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三峽勇警抓通緝犯遭拖行300米！無線電警棍沿路噴飛　驚悚畫面曝

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽警分局二橋派出所一名員警黃鴻杰，7月31日傍晚在鶯歌區巡邏時，取締一名交通違規的毒品通緝犯，不料遭對方假意配合後加速逃逸。黃員為制止，奮不顧身抓住機車後把手，卻遭拖行長達300米，導致全身多處擦挫傷。儘管如此，黃員仍忍痛起身通報線上警網追捕。專案小組徹夜追緝，隔日清晨持盾牌攻堅，將仍在睡夢中的通緝犯逮捕歸案。

▼三峽分局勇警黃鴻杰被機車拖行300公尺 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三峽分局勇警黃鴻杰被機車拖行300公尺，警方循線逮捕50歲毒品通緝犯，三峽分局勇警31歲黃鴻杰為警專31期 。（圖／記者陳以昇翻攝）

上月31日傍晚6時許，二橋派出所警員黃鴻杰騎乘警用機車，在車流量大的鶯歌區中山路巡邏。他發現一名50歲、有多筆毒品前科的廖姓男子騎車違規，隨即上前攔查。廖男為毒品通緝犯，深知身分會被識破，假意配合停車後，趁黃員不備，發動機車加速逃逸。

黃員見狀，第一時間抓住機車後把手，試圖將車身拉倒，不料卻遭廖男猛催油門拖行。黃員被拖行約300米，沿途無線電、警棍、手銬紛紛噴飛，連鞋子也掉了。這驚險一幕嚇壞了後方的用路人，紛紛停車不敢靠近，甚至有民眾將行車紀錄器交給警方作為證據。黃員在確認後方無來車後才鬆手，強忍傷痛起身，並立刻通報警網攔截圍捕。

▼警方循線逮捕50歲毒品通緝犯 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三峽分局勇警黃鴻杰被機車拖行300公尺，警方循線逮捕50歲毒品通緝犯，三峽分局勇警31歲黃鴻杰為警專31期 。（圖／記者陳以昇翻攝）

二橋所所長張岸玲得知同仁受傷，立即將黃鴻杰送醫治療，並火速成立專案小組，聯手三峽、橫溪及北大所與偵查隊，展開追緝。警方掌握廖男行蹤，連夜前往其住處埋伏，沒想到仍被他早一步從後山脫逃。專案小組鍥而不捨，鎖定他躲藏在住家附近的毒友住處，1日清晨9時許前後包抄，持盾牌攻堅。當時廖男還在呼呼大睡，驚醒後嚇得躲進椅子與木板之間，最終仍被揪出，狼狽上銬逮捕。

警方在廖男身上搜出海洛因及安非他命等毒品與3支針筒。廖男坦承因剛買完毒品，擔心通緝身分會被關，才想逃跑。員警除了將廖男依毒品、加重妨害公務及傷害罪送辦，並解送原通緝機關外，也將涉嫌藏匿他的58歲劉姓毒友一併依藏匿人犯罪移送。

▼三峽分局勇警31歲黃鴻杰為警專31期 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三峽分局勇警黃鴻杰被機車拖行300公尺，警方循線逮捕50歲毒品通緝犯，三峽分局勇警31歲黃鴻杰為警專31期 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 5967 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
補教名師「鄭奇數學」60歲猝逝　黃捷也是他學生
快訊／台南死亡車禍　單車女滿地血不治
高雄暴雨成災　大樹光電場水保改善「全打回原形」
雨量創21年紀錄！台中大坑步道多處中斷　14條全封閉
快訊／台灣最強女雙澳門賽封后　謝沛珊、洪恩慈本季第2冠到手
2+1房和3房差在哪？　內行解答了
快訊／俄羅斯外海強震！　規模6.8
台灣關稅20%落後日韓　中經院列5關鍵「總統不能見川普」成硬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園捷運工地工人6米高墜落　雙手骨折緊急送醫

桃園女童穿越馬路遭機車撞倒　騎士也慘摔還被抓包酒駕

國姓鄉鐵皮屋住宅火警！住戶及時逃生　4消防分隊動員灌救

快訊／台南死亡車禍！單車女遭右轉貨車吞噬　滿地血傷重不治

補教名師「鄭奇數學」鄭敏志猝逝！今告別式　黃捷也是他學生

雨量創21年紀錄！台中大坑步道土石崩落多處中斷　14條全封閉

黑衣人突襲高雄醫院變民事糾紛！半年多次闖入　衛生局也回應了

登山客獨攀國姓鄉大橫屏山迷路受困　警消搜救3.5小時尋獲

汐止銀樓搶案！歹徒搶1斤重金項鍊落跑　警迅速逮人扣16萬贓款

北宜公路R3大重機過彎自摔！撞對向撞轎車　23歲騎士腿骨折

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【烏雲壟罩台北】101高樓「震撼視角」曝　民眾驚呆：以為世界末日

【機車倒一排】台南崑山淹水　在地人苦笑：水上樂園又開幕了

#李多慧騎車 遇粉絲求載！無情拒絕：後座只載女生

【苦情水上樂園】台南馬路淹成汪洋　升級水上汽車開車自帶人造浪

【海景第一排】萌娃人生第一次看淹水　愜意坐門邊賞水超淡定XD

台南暴雨淹水

桃園捷運工地工人6米高墜落　雙手骨折緊急送醫

桃園女童穿越馬路遭機車撞倒　騎士也慘摔還被抓包酒駕

國姓鄉鐵皮屋住宅火警！住戶及時逃生　4消防分隊動員灌救

快訊／台南死亡車禍！單車女遭右轉貨車吞噬　滿地血傷重不治

補教名師「鄭奇數學」鄭敏志猝逝！今告別式　黃捷也是他學生

雨量創21年紀錄！台中大坑步道土石崩落多處中斷　14條全封閉

黑衣人突襲高雄醫院變民事糾紛！半年多次闖入　衛生局也回應了

登山客獨攀國姓鄉大橫屏山迷路受困　警消搜救3.5小時尋獲

汐止銀樓搶案！歹徒搶1斤重金項鍊落跑　警迅速逮人扣16萬贓款

北宜公路R3大重機過彎自摔！撞對向撞轎車　23歲騎士腿骨折

桃園捷運工地工人6米高墜落　雙手骨折緊急送醫

觀眾丟「假陽具」鬧場導致WNBA賽事中斷　女將怒轟不尊重

鄭浩均談身體狀況　坦言前役策略失誤致亂流：感謝樂天給我上了一課

桃園女童穿越馬路遭機車撞倒　騎士也慘摔還被抓包酒駕

朴偉站起來了！宋枝恩背後擁抱惹淚　「想和老婆牽手散步」

國姓鄉鐵皮屋住宅火警！住戶及時逃生　4消防分隊動員灌救

NBA中國球員再+1？　首鋼曾凡博傳與籃網簽約

趙露思6年前節目遭經紀人PUA「當眾崩潰痛哭」！　焦慮摳手畫面全播出

快訊／台南死亡車禍！單車女遭右轉貨車吞噬　滿地血傷重不治

補教名師「鄭奇數學」鄭敏志猝逝！今告別式　黃捷也是他學生

見吳建豪拍照拍太久 周渝民虧：要出寫真？XD

社會熱門新聞

即／桃園恐怖命案！臨時工瘋狂砍殺2人被逮

高雄醫院清晨遭20黑衣人闖入　壓制保全損毀設備

連殺2人「臟器外露」！桃園臨時工裁准羈押

逼少女交往58歲家教！母下藥再「塗精液助懷孕」

竹圍海水浴場4高中生被捲走！好心移工跳海救2人

20歲女遭遊覽車輾斃！為何二次倒車　司機回應曝

愛情借款害命！桃園KTV悲劇現場曝光

20歲女騎士車禍亡！遊覽車司機疑2度輾壓

新莊箱屍逆倫！「阿健師」詭異攤車外型曝光

澳洲醫學院留學夢碎　桃園20歲女遭遊覽車輾斃

即／台中男墜樓遭電線纏繞卡半空中！被救下已死亡

女大生約網友遭撿屍！醒來全身衣物消失

新莊箱屍命案詭異3時間點！　驚人巧合都在深夜11點發生

母欠債求扶養　3子女揭悲慘童年

更多熱門

相關新聞

手拿行動電源充電竟起火　男慘遭灼傷送醫

手拿行動電源充電竟起火　男慘遭灼傷送醫

新北市三峽區昨天（29日）下午3時許，大學路上一間咖啡店發生火警，警消抵達，火勢已經熄滅，經確認為一名顧客所攜帶的行動電源起火，左手掌有輕微灼傷，經送醫後已無大礙，後續交由火調人員釐清起火原因。

快訊／三峽天后宮「公廁火警」！現場驚見男焦屍

快訊／三峽天后宮「公廁火警」！現場驚見男焦屍

印度男想非法打工碰壁　花光旅費向警求助

印度男想非法打工碰壁　花光旅費向警求助

逮通緝犯扣電動車卻無帽上路　台東警遭懲處

逮通緝犯扣電動車卻無帽上路　台東警遭懲處

通緝犯不願入監揚言跳樓　警消趁機壓制解圍

通緝犯不願入監揚言跳樓　警消趁機壓制解圍

關鍵字：

三峽勇警通緝犯

讀者迴響

熱門新聞

大巨蛋「漂亮女球迷」身分曝　球迷笑翻

中華隊主帥U12銅牌戰遭禁賽

即／桃園恐怖命案！臨時工瘋狂砍殺2人被逮

15萬網紅爆「被霸凌退伍」　發不自殺聲明

高雄醫院清晨遭20黑衣人闖入　壓制保全損毀設備

葡萄牙「全國警戒狀態」！熱浪飆44°C

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

連殺2人「臟器外露」！桃園臨時工裁准羈押

快訊／8級強風來了　3縣市「超大豪雨」特報

43歲AV女優引退13年回歸！　「忘不了拍片刺激感」

快訊／大雷雨北移！　炸7縣市

一聽「帳戶被凍結」急了！他2500萬全被轉光

水困台南！立委「晚間親送便當」畫面曝

新北驚見蝗蟲潮　農業局回應了

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

更多

最夯影音

更多

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【烏雲壟罩台北】101高樓「震撼視角」曝　民眾驚呆：以為世界末日

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面