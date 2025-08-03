三峽勇警抓通緝犯遭拖行300米！無線電警棍沿路噴飛　驚悚畫面曝

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽警分局二橋派出所一名員警黃鴻杰，7月31日傍晚在鶯歌區巡邏時，取締一名交通違規的毒品通緝犯，不料遭對方假意配合後加速逃逸。黃員為制止，奮不顧身抓住機車後把手，卻遭拖行長達300米，導致全身多處擦挫傷。儘管如此，黃員仍忍痛起身通報線上警網追捕。專案小組徹夜追緝，隔日清晨持盾牌攻堅，將仍在睡夢中的通緝犯逮捕歸案。

▼三峽分局勇警黃鴻杰被機車拖行300公尺 。（圖／記者陳以昇翻攝）

上月31日傍晚6時許，二橋派出所警員黃鴻杰騎乘警用機車，在車流量大的鶯歌區中山路巡邏。他發現一名50歲、有多筆毒品前科的廖姓男子騎車違規，隨即上前攔查。廖男為毒品通緝犯，深知身分會被識破，假意配合停車後，趁黃員不備，發動機車加速逃逸。

黃員見狀，第一時間抓住機車後把手，試圖將車身拉倒，不料卻遭廖男猛催油門拖行。黃員被拖行約300米，沿途無線電、警棍、手銬紛紛噴飛，連鞋子也掉了。這驚險一幕嚇壞了後方的用路人，紛紛停車不敢靠近，甚至有民眾將行車紀錄器交給警方作為證據。黃員在確認後方無來車後才鬆手，強忍傷痛起身，並立刻通報警網攔截圍捕。

▼警方循線逮捕50歲毒品通緝犯 。（圖／記者陳以昇翻攝）

二橋所所長張岸玲得知同仁受傷，立即將黃鴻杰送醫治療，並火速成立專案小組，聯手三峽、橫溪及北大所與偵查隊，展開追緝。警方掌握廖男行蹤，連夜前往其住處埋伏，沒想到仍被他早一步從後山脫逃。專案小組鍥而不捨，鎖定他躲藏在住家附近的毒友住處，1日清晨9時許前後包抄，持盾牌攻堅。當時廖男還在呼呼大睡，驚醒後嚇得躲進椅子與木板之間，最終仍被揪出，狼狽上銬逮捕。

警方在廖男身上搜出海洛因及安非他命等毒品與3支針筒。廖男坦承因剛買完毒品，擔心通緝身分會被關，才想逃跑。員警除了將廖男依毒品、加重妨害公務及傷害罪送辦，並解送原通緝機關外，也將涉嫌藏匿他的58歲劉姓毒友一併依藏匿人犯罪移送。

▼三峽分局勇警31歲黃鴻杰為警專31期 。（圖／記者陳以昇翻攝）