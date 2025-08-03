不說愛的男人最溫柔　屏東市表揚60位人生英雄

▲屏東市公所3日表揚模範父親。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

父親節將到，屏東市公所於今(3)，在市公所舉行「溫馨佳節 琪頌人生英雄-屏東市114年模範父親表揚典禮」，由市長周佳琪頒贈「父德楷模」賀匾，並以「父愛如山」金門紀念高粱酒做為賀禮，感謝來自轄內各里所推選出共計60位模範爸爸，以誠摯的心向各位辛苦的父親獻上最深的祝福。

住在豐田里的李金釗先生，現年90歲，為本次60位模範父親中，年紀最長者。李金釗先生自小勤儉刻苦，善盡為子之責，雖然僅有國小學歷，卻自學考上公務員，相當不容易。婚後，育有二子一女，他用心照顧家庭，栽培子女茁壯成人，子女目前各有所成。他個性堅毅踏實、力求簡樸，工作時善盡職守，與人為善。在擔任鄰長時，以開朗樂觀的個性，廣結善緣，敦親睦鄰，熱心公益，服務鄰居，其言教及身教表現出色，足堪表率。

周佳琪致詞時表示，獲選的60位模範父親代表，來自各行各業，有消防員、退休的教育工作者、退役的軍官、工作超過30年的水泥工、自耕農、製餅業等，無論其家庭背景如何，背後都有其令人感動的故事，每位模範父親在教育子女及處事方面，表現都相當傑出，足稱表率，其精神與付出值得被社會看見。

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