　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

不說愛的男人最溫柔　屏東市表揚60位人生英雄

▲屏東市公所3日表揚模範父親。（圖／屏東市公所提供）

▲屏東市公所3日表揚模範父親。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

父親節將到，屏東市公所於今(3)，在市公所舉行「溫馨佳節 琪頌人生英雄-屏東市114年模範父親表揚典禮」，由市長周佳琪頒贈「父德楷模」賀匾，並以「父愛如山」金門紀念高粱酒做為賀禮，感謝來自轄內各里所推選出共計60位模範爸爸，以誠摯的心向各位辛苦的父親獻上最深的祝福。

▲屏東市公所3日表揚模範父親。（圖／屏東市公所提供）

▲屏東市公所3日表揚模範父親。（圖／屏東市公所提供）

住在豐田里的李金釗先生，現年90歲，為本次60位模範父親中，年紀最長者。李金釗先生自小勤儉刻苦，善盡為子之責，雖然僅有國小學歷，卻自學考上公務員，相當不容易。婚後，育有二子一女，他用心照顧家庭，栽培子女茁壯成人，子女目前各有所成。他個性堅毅踏實、力求簡樸，工作時善盡職守，與人為善。在擔任鄰長時，以開朗樂觀的個性，廣結善緣，敦親睦鄰，熱心公益，服務鄰居，其言教及身教表現出色，足堪表率。

周佳琪致詞時表示，獲選的60位模範父親代表，來自各行各業，有消防員、退休的教育工作者、退役的軍官、工作超過30年的水泥工、自耕農、製餅業等，無論其家庭背景如何，背後都有其令人感動的故事，每位模範父親在教育子女及處事方面，表現都相當傑出，足稱表率，其精神與付出值得被社會看見。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 5967 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
補教名師「鄭奇數學」60歲猝逝　黃捷也是他學生
快訊／台南死亡車禍　單車女滿地血不治
高雄暴雨成災　大樹光電場水保改善「全打回原形」
雨量創21年紀錄！台中大坑步道多處中斷　14條全封閉
快訊／台灣最強女雙澳門賽封后　謝沛珊、洪恩慈本季第2冠到手
2+1房和3房差在哪？　內行解答了
快訊／俄羅斯外海強震！　規模6.8
台灣關稅20%落後日韓　中經院列5關鍵「總統不能見川普」成硬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

災後送暖！林俊憲鹽水辦義診與手機健檢　協助長者恢復生活步調

不說愛的男人最溫柔　屏東市表揚60位人生英雄

基隆銀髮族閃耀北區！4隊伍參賽全數獲獎　長輩活力驚豔全場

電發電成本1度不到1元　蘇清泉籲823請民眾「支持核三延役」

台南做工行善團風雨無阻修繕七股弱勢家園　家具翻新暖入厝

屏東6旬翁外出走路不穩跌倒　內埔警消助送醫

台南女駕駛北區北安路翻車　自撞分隔島臉擦傷送醫

黃偉哲視察下洲子抽水站　清晨積水已退呼籲民眾防短延時強降雨

錯誤能源政策讓人民買單　黃國昌恆春宣講：核三延役不能再等

熱愛直播的小雨走偏了.....《網紅練習生》帶孩子反思網路行為

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【烏雲壟罩台北】101高樓「震撼視角」曝　民眾驚呆：以為世界末日

【機車倒一排】台南崑山淹水　在地人苦笑：水上樂園又開幕了

#李多慧騎車 遇粉絲求載！無情拒絕：後座只載女生

【苦情水上樂園】台南馬路淹成汪洋　升級水上汽車開車自帶人造浪

【海景第一排】萌娃人生第一次看淹水　愜意坐門邊賞水超淡定XD

台南暴雨淹水

災後送暖！林俊憲鹽水辦義診與手機健檢　協助長者恢復生活步調

不說愛的男人最溫柔　屏東市表揚60位人生英雄

基隆銀髮族閃耀北區！4隊伍參賽全數獲獎　長輩活力驚豔全場

電發電成本1度不到1元　蘇清泉籲823請民眾「支持核三延役」

台南做工行善團風雨無阻修繕七股弱勢家園　家具翻新暖入厝

屏東6旬翁外出走路不穩跌倒　內埔警消助送醫

台南女駕駛北區北安路翻車　自撞分隔島臉擦傷送醫

黃偉哲視察下洲子抽水站　清晨積水已退呼籲民眾防短延時強降雨

錯誤能源政策讓人民買單　黃國昌恆春宣講：核三延役不能再等

熱愛直播的小雨走偏了.....《網紅練習生》帶孩子反思網路行為

桃園捷運工地工人6米高墜落　雙手骨折緊急送醫

觀眾丟「假陽具」鬧場導致WNBA賽事中斷　女將怒轟不尊重

鄭浩均談身體狀況　坦言前役策略失誤致亂流：感謝樂天給我上了一課

桃園女童穿越馬路遭機車撞倒　騎士也慘摔還被抓包酒駕

朴偉站起來了！宋枝恩背後擁抱惹淚　「想和老婆牽手散步」

國姓鄉鐵皮屋住宅火警！住戶及時逃生　4消防分隊動員灌救

NBA中國球員再+1？　首鋼曾凡博傳與籃網簽約

趙露思6年前節目遭經紀人PUA「當眾崩潰痛哭」！　焦慮摳手畫面全播出

快訊／台南死亡車禍！單車女遭右轉貨車吞噬　滿地血傷重不治

補教名師「鄭奇數學」鄭敏志猝逝！今告別式　黃捷也是他學生

超凍齡！濱崎步隔17年來台　「TAIPEI」穿上身..中文喊：開心嗎！

地方熱門新聞

即／高雄8/3「全市」停班課

強降雨釀災安南多里淹水大腿陳亭妃：治水預算一次核定才有感

BXW-0001~9999號牌競標開始了

二重港淹水南化土石流水利局急開閘護撤446人

桃市圖兒童劇場《網紅練習生》　8/3登場

桃園823戰役勝利67週年大會　戰友重逢與回憶

不放棄學習障礙女兒　朱坤淵獲模範父親表揚

台南女駕駛北區北安路翻車自撞分隔島臉擦傷送醫

黃國昌恆春宣講：核三延役不能再等

黃偉哲視察下洲子抽水站清晨積水已退呼籲民眾防強降雨

蘇清泉籲823請民眾「支持核三延役」

後壁、白河積淹原因何博文冒雨下水溝救災：做了才知道狀況

台南做工行善團風雨無阻修繕七股弱勢家園家具翻新暖入厝

台南強降雨安南區驚見浮屍消防人員打撈上岸確認為死者身分

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

大巨蛋「漂亮女球迷」身分曝　球迷笑翻

中華隊主帥U12銅牌戰遭禁賽

即／桃園恐怖命案！臨時工瘋狂砍殺2人被逮

15萬網紅爆「被霸凌退伍」　發不自殺聲明

高雄醫院清晨遭20黑衣人闖入　壓制保全損毀設備

葡萄牙「全國警戒狀態」！熱浪飆44°C

LINE照片過期打不開！神人曝「1招破解」超實用

連殺2人「臟器外露」！桃園臨時工裁准羈押

快訊／8級強風來了　3縣市「超大豪雨」特報

43歲AV女優引退13年回歸！　「忘不了拍片刺激感」

快訊／大雷雨北移！　炸7縣市

一聽「帳戶被凍結」急了！他2500萬全被轉光

水困台南！立委「晚間親送便當」畫面曝

新北驚見蝗蟲潮　農業局回應了

川普關稅　中國、瑞士是最大輸家

更多

最夯影音

更多

溫碧霞「16歲養子吻臉」　老公臉垮掉..猛揪他衣領阻止

【淹到家門口】一早鄰居狂敲門 下樓一看大傻眼...只剩語助詞QQ【台南永康】

【升級豪華景觀別墅？】台南大淹水！家中樓梯變瀑布

【渡劫級閃電】台南恐怖閃電徹夜劈不停超嚇人　是誰在賭誓QQ

【烏雲壟罩台北】101高樓「震撼視角」曝　民眾驚呆：以為世界末日

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面