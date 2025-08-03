陸央行召開下半年工作會議　繼續實施適度寬鬆貨幣政策

▲中國人民銀行。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行（中國人民銀行）1日召開2025年下半年工作會議，強調將落實落細適度寬鬆的貨幣政策，加力支持科技創新、提振消費、小微企業、穩定外貿等，進一步深化金融改革和高水平對外開放，防範化解重點領域金融風險，紮實做好下半年各項重點工作，推動經濟高質量發展。

根據陸媒報導，會議認為，2025年以來，金融支持經濟持續向好力度加大，金融服務經濟結構轉型和高質量發展質效提升。6月末，科技、綠色、普惠小微、養老産業、數字經濟産業貸款分別同比增長12.5%、25.5%、12.3%、43%、11.5%。

在部署下一階段工作時，大陸央行提出，要繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，引導金融機構保持信貸合理增長。抓好各項貨幣政策措施的執行，暢通貨幣政策傳導。

會議上，大陸央行明確了服務實體經濟的重點方向，提出做好金融「五篇大文章」，用好科技創新和技術改造再貸款政策，推動科技型中小企業貸款較快增長，加大「兩重」「兩新」等重點領域的融資支持力度，合理保障外貿企業融資需求。

報導提到，大陸央行將加快拓展貿易項下人民幣使用，進一步提升人民幣融資貨幣功能，優化本外幣一體化資金池和境內企業境外上市管理政策。推進債券市場“科技板”建設和科技創新債券風險分擔工具使用，擴大科技創新債券發行規模。深化國際金融合作，深度參與全球金融治理。

談及防範化解重點領域金融風險，大陸央行表示，將持續做好金融支持地方政府融資平臺化債工作，有序推進重點地區和機構風險處置，進一步加強風險監測評估和宏觀審慎管理。

此外，大陸央行還將研究編制中國人民銀行「十五五」改革發展規劃，抓好數字央行建設重點任務落實，有序推進快速支付系統互聯互通，加強數字人民幣基礎設施建設和推廣應用。