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災民困淹水！郭國文涉水送700餐　網見畫面狂歪樓：懂吃

▲▼郭國文晚上跟林俊憲一起送便當。（圖／翻攝自Facebook／郭國文）

▲郭國文晚上跟林俊憲一起送便當。（圖／翻攝自Facebook／郭國文，下同）

記者董美琪／綜合報導

近期南台灣接連遭受颱風與西南氣流襲擊，導致多地出現積水與水患狀況。台南市部分地區在先前風災後仍未完全修復，如今又遭暴雨侵襲，再度傳出淹水災情。對此，民進黨代理秘書長何博文2日率領志工隊進入災區挖水溝。同日傍晚，民進黨立委郭國文與立委林俊憲也現身台南安定區，前往港尾、下洲子一帶協助分送便當。郭國文晚間發文指出這些地區積水仍未退去，多數人無法出門，因此他們徒步帶著便當走入受災戶家中發放，引起熱議。

郭國文進一步說明，這些地區過去即為易淹水區域，因此曾爭取設立新抽水站與水門建設，但目前工程尚未完工，無法在此次強降雨中即時發揮效用。他承諾將督促相關單位加快進度，盡早完工以減少未來災損。

據了解，此次共提供約700戶便當，由當地企業與餐飲業者協助籌備。特別是其中名為「小南便當」的業者，因提供價格優惠並協助配送，在網路上獲得不少民眾稱讚，不少人留言表示「小南雞腿好吃」、「委員和便當店都很有心」，甚至有網友認出影片中便當品牌，紛紛留言支持。

▲▼郭國文晚上跟林俊憲一起送便當。（圖／翻攝自Facebook／郭國文）

然而，救災行動也引發部分質疑聲浪。有網友認為政客「作秀成分太重」，認為若平時治理得宜，就不會年年重演淹水戲碼；也有人反問：「都能走路送便當了，居民怎麼會無法外出？」針對這類言論，支持者則回應「人在現場總比坐辦公室好」、「不管如何，送暖的心意不能否定」。目前地方災後處理仍在持續進行中。

安定港尾、下洲子淹水嚴重，晚上跟 林俊憲 ​...

郭國文發佈於 2025年8月2日 星期六

入夜以後，還有部分低窪地區積水尚未完全退去，且雨仍持續在下，我和郭國文委員來到安定的港仔尾社區發便當，先幫居民解決今天的晚餐需求。 正好附近是農業區，有許多農業機具，平日擅長在泥濘的田裡工作，此時也能派上用場，我們便借來曳引機將便當送到社區裡。 農業機具能適應的環境，比一般汽車還要廣泛，特別是在天災時，且台南廣大的農業區本就有許多農機，若能有效組織調動，將能成為未來災害防救的一大助力，我想這是個值得推動的方向。

林俊憲發佈於 2025年8月2日 星期六
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