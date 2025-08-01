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社會 社會焦點 保障人權

大19歲姐弟戀反目！被討債反殺對手1死1傷　他喊「正當防衛」哭了

▲▼台中霧峰命案。（圖／記者許權毅攝）

▲台中霧峰去年一起命案，被告洪男反殺上門討債的高男，今日行準備程序庭認為自己僅是正當防衛。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名洪男與大自己19歲的李女交往，雙方分手後，李女叫鄭男與高男上門討黃金，洪為了自保持刀反擊，結果釀高男死亡。今日行準備程序庭，洪男提及當時還被逼迫跟媽媽討50萬交付，當庭淚崩，強調自己是正當防衛，不認罪。

去年9月23日，台中市霧峰區一棟出租套房發生命案，高男與鄭男疑似受李女唆使，前往其前男友洪男租屋處討債，結果2人進入屋內後，遭洪男隨手抄起一把20公分長水果刀反殺，甚至刀刃跟刀柄斷裂，高男傷重死亡、鄭男重傷，洪男被依殺人、殺人未遂起訴。

案件將由國民法庭審理，今日行準備程序庭，已獲15萬交保的洪男，陳述自己否認犯罪原因。洪說：「我跟鄭、高2人完全不認識，跟李確實是前男女朋友，2人一進門，就往我的頭部攻擊，要我交出黃金，我因為害怕，所以交出黃金求饒，但是他們還是持續攻擊，還跟我要50萬。」

洪男接著說，我因為住在5樓，原本想躲避衝突，但若是從5樓跳下，自己會死亡，對方叫我打給媽媽要50萬，還說要把李女送給我母親的黃金歸還，我假借要拿手機，便發生後來的事情，我是正當防衛，不認罪。

死者高男的父親於前次準備庭現身說，被告洪男殺死了兒子，整個家都破碎了，兒子的2個小孩變成孤兒，事發當天小兄弟當天放學回來，跟他們說「你爸爸被殺死了」，對這對小兄弟的成長有很大的影響。他們說，那有什麼用，殺人犯關幾年就出來了。最後引用聖經說，「凡動刀者必死在刀下」，希望被告承受應有的刑罰。

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