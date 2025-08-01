士林分署玩創意！VR拍賣+沉浸課程　大學生變身「拍賣官」

▲繆署長(中)、吳分署長(左二)、葉院長(右二)、傅助理教授(左三)與世新、真理大學學生共同反詐宣導。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為培養行政執行人才、推動學用合一，法務部行政執行署士林分署今夏再度攜手世新大學與真理大學舉辦兩週暑期實習課程，16名實習生不僅首次戴上VR頭盔「查封房產、拘提債務人」，更在仿真拍賣會中親身扮演拍賣官與競標者，實境體驗行政執行工作流程。

士林分署指出，本次實習課程自7月28日至8月8日進行，課程涵蓋動產、不動產執行及拘提管收等核心業務，並結合反詐騙與廉政宣導活動，提升學員法律素養與防詐意識。始業式當天，署長繆卓然親臨勉勵，強調此類合作是法治教育向下扎根、培育未來法律人才的重要平台。

▲仿真拍賣會依「123聯合拍賣會」流程進行 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

課程最大亮點是「虛擬實境（VR）課程暨仿真拍賣會」，其中VR沉浸課程透過頭戴裝置播放查封與拘提情境，讓學生宛如身歷其境，加深對執行程序及專業術語的理解，而仿真拍賣會則依「123聯合拍賣會」流程進行，學員實際填寫投標單、使用分署代幣競標虛擬不動產與吉祥物「拍寶」娃娃等象徵物，現場喊價聲此起彼落，氣氛熱烈。

士林分署長吳廣莉表示，分署長期深耕校園法治教育，透過多元創新的教學方式，讓學生更貼近行政執行制度，未來也將擴大實習規模，厚植青年學子的法治觀念與實務經驗。