從古調樂舞到手作琉璃珠　新北市圖暑假變身原民文化教室

▲琉璃珠、十字繡、百步蛇傳說！新北市立圖書館暑期呈現原民文化之美。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

8月1日是原住民族日，新北市立圖書館新莊西盛分館與汐止大同分館「原住民文化學習教室」特別推出「原來如此」閱讀原住民族文化活動，邀請大小朋友在暑假期間一起來看泰雅族的傳統古調、樂舞；聽原民繪本故事，認識魯凱族圖騰；動手做排灣族傳統珠飾以及阿美族十字繡；還有原民主題書展、食農講座、以及原民傳統服飾體驗等，用多元方式認識原住民族文化。

新北市立圖書館表示，臺灣原住民文化非常豐富，每一個族群都有屬於自己的特色，新北市原住民人口眾多，為六都第2高，迎接8月1日原住民族日，以及即將展開的原住民族歲時祭儀活動，新莊西盛與汐止大同分館分別推出一系列閱讀原住民族文化活動，讓大家能從中認識原住民手工藝、服飾、傳統歌謠舞蹈，以及飲食文化。

「百步蛇」在原住民文化中佔有重要地位，與原住民的生活、文化與群族信仰有著密切關係，排灣族、魯凱族以及布農族都常以百步蛇的圖騰做為裝飾，並有許多關於百步蛇的神話及傳說。新莊西盛分館因此特別規劃了「『蛇』話傳說」活動，帶大家認識原住民族文化的神話世界。

排灣族人自稱是百步蛇的後裔。8月1日「百步蛇的傳人-排灣族的琉璃珠」活動，將帶大家手作琉璃珠串珠手環，認識原住民之美；8月2日「『蛇』來了-原住民繪本分享」，泰山森林書屋故事奶奶將透過有趣的繪本故事與遊戲，帶小朋友認識原住民族文化；8月3日「從土地到餐桌-原住民族的食農智慧」工作坊，除了認識原民飲食文化，同時將教大家利用紅藜梗與月桃葉鞘製作掛飾；8月10日「巴冷公主與百步蛇-魯凱族的圖騰」與「百步蛇的朋友-布農族的編織文化」，則透過魯凱族的神話傳說「巴冷公主」與手作圖騰鑰匙圈，以及布農族編織DIY活動，帶孩子認識魯凱族文化和布農族重要的傳統織布文化。

汐止分館則推出「原飾那麼美」活動，帶大家認識原民服飾的美學文化。8月10日、8月30日「原藝重現」，原住民工藝老師將帶大家透過手作阿美族十字繡抱枕與手機情人袋，認識阿美族傳統手工藝；8月12日「原飾風采」原住民服飾美學講座，特別邀請《原飾那麼美！臺灣原住民16族服飾文化藝術與生活美學》一書的作者曾春滿教授，和大家分享臺灣16個原住民族的服飾文化和部落美學；8月24日「原聲樂舞」，烏來「馬拉赫文化藝術團」將帶來精采的泰雅族傳統古調與樂舞，讓大家感受烏來原鄉的泰雅族樂舞文化。

另外，8月1日至8月10日還有「『原』式風格寫真」原民服飾體驗、「『原』是珍貴—傳說信物展」與「原來如此」主題書展，精選包括原住民文學、神話傳說、歲時祭儀、部落生活等主題圖書，以及部落原始紀實照、原住民重要信物等，讓大家可以對原民文化有更深入的了解與認識。詳細活動資訊與報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。