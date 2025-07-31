張啓楷批救災慢半拍、沒出動國軍　行政院舉例打臉：為何要誣指？

▲行政院發言人李慧芝。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

針對民眾黨立委張啓楷稱「過去在台灣發生天災，行政院長、副院長、至少政務委員要去駐守，成立前進指揮所，⋯慢22天是第一次」、「不派國軍救災⋯還掩蓋災情」等語，行政院發言人李慧芝今（31日）表示，根據行政院災害防救辦公室的紀錄，過去從來沒有為了颱風風災設置中央層級的前進指揮所，張委員對於基礎事實的認知恐有誤解。

中南部近來天災連連，丹娜絲颱風、豪雨影響，至今家園仍待重建復原。民眾黨立委張啓楷今痛批，風災肆虐南部超過25天，嘉義、台南多達1.8萬戶住家損毀嚴重，仍未獲妥善修復。他提到，過去台灣發生天災，行政院長、副院長、至少政務委員要去駐守，成立前進指揮所，這次慢了22天才姍姍來遲設立前進指揮所，是史上第一次，轟政府「用嘴巴救災」外，還稱創下史上首次無國軍投入災後搶救的荒謬紀錄。

李慧芝指出，由於丹娜絲颱風所造成的災損尚在復原當中，再加上西南氣流所引發的豪大雨造成二次災害，賴清德總統與行政院卓榮泰院長認為有必要加速協助地方民眾家園災後復原工作，因此在29日宣布設置「雲嘉南災後復原前進指揮所」，這是也是中央政府首次設置風災前進指揮所。

李慧芝表示，中央一直以來積極應對防救災，賴清德總統及行政院卓榮泰院長在丹娜絲颱風登陸時、7月6日就到應變中心掌握颱風動態，關心防颱準備工作，更分別在7月8、10、11、15、25、29日前往彰化、南投、雲林、嘉義、台南等地瞭解災情狀況，指揮調度部會資源進行災後重建，國軍也持續在現場協助救災，卓院長於在本月29日前往嘉義縣朴子市荷苞嶼家禾橋瞭解淹水情形時，張啓楷委員也有出席，雖然張委員未參與全程提早離開，但在離去前應該有看見國軍在場支援，不明白為何誣指政府不派國軍救災、掩蓋災情。

李慧芝表示，行政院在本月10日及17日二次的行政院院會中，聽取相關部會的災後復原進度報告，也分別提出針對公共工程災損的「丹娜絲颱風復原重建專案」以及「丹娜絲颱風災害救（協）助事項」專案，公布「丹娜絲風災家園復原慰助金方案」，以「從優、從寬、從速」為原則協助受災民眾，此外更研擬家園復原「上工津貼補助金」，加速丹娜絲風災災後修復。

李慧芝強調，從災前預防到災後救助，中央都是第一時間投入支援，並首次成立中央應對風災復原的前進指揮所，統合內政部、經濟部、國防部、交通部、環境部、衛生福利部等相關部會資源及業務，全面協助地方一體救援，縮短災後復原的時間，儘速讓民眾恢復正常生活。