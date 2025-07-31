跨越陰霾！20位「馨毅爸爸」勇敢面對傷痛　法務部長親頒表揚

▲「跨越陰霾，溫暖前行」犯保協會表揚20位「馨毅爸爸」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

財團法人犯罪被害人保護協會今（31）日舉辦「跨越陰霾，溫暖前行」表揚活動，由全國各地分會推舉出的20位「馨毅爸爸」齊聚一堂。他們曾是犯罪被害人或家屬，歷經至親罹難、重傷等人生巨變後，仍勇敢承擔家庭責任，陪家人走過復健與創傷的黑暗期。法務部長鄭銘謙親臨頒獎，感性致詞「他們是家庭復原之路不可或缺的力量」。

鄭銘謙指出，犯保協會長期提供陪伴與協助，深知「馨毅爸爸」們不僅要面對漫長復健與心理傷痛，還得同時扛起家庭重擔；而作為被害人家屬的父親，往往奔波於地檢署、法院、急診室與復健中心之間，沉穩而堅毅的身影，是家人最大的依靠與驕傲。

▲（左）更保張斗輝董事長及鄭銘謙部長（右）與馨生家庭合影。（圖／記者黃宥寧翻攝）

活動現場播放的紀錄影片回顧了馨生家庭一路走來的心路歷程，並安排「道謝時刻」，讓平日難以啟齒的感謝透過現場表達，氛圍溫暖動人，不少與會者落淚。

鄭銘謙重申，法務部與犯保協會將持續以「溫暖、有感的柔性司法」理念，落實家庭為中心的保護服務模式，呼籲社會更多關注犯罪被害人處境，共同強化社會安全網絡，「讓每一位馨生人知道，他們不是孤軍奮戰」。