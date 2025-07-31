割喉男逃回宜蘭喊「做錯事」！外公痛心：他說活不下去了

▲22歲劉姓男子涉嫌殺害27歲女公關後，31日凌晨於宜蘭落網。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

台北市信義區昨（30日）晚間發生一起震驚社會的割喉命案。22歲劉姓男子涉嫌殺害27歲的女公關後，騎車一路逃回宜蘭縣五結鄉的外公家，向家人坦承犯案並情緒崩潰痛哭。他的外公表示，孫子返家後不斷懺悔，原準備陪他前往羅東偵查隊自首，未料才剛出門就被警方逮捕。

根據《中時新聞網》報導，劉男返家時情緒激動，對外公直喊「做錯事了，真的受不了了」，還說自己長期受到死者的言語刺激與網路攻擊，感到無法呼吸，甚至覺得無法在社會上生存。外公回憶，孫子一邊哭一邊認錯，他當下安撫並說，「不管你做了什麼，我陪你去自首，我們去面對。」

外公表示，劉男從過年後就未返家，這次突然現身，滿身是血、神情崩潰，開口就是請求協助。他原本安排隔日一早陪同孫子投案，結果警方在31日凌晨先一步掌握行蹤，在住家外將劉男逮捕歸案。

目前警方已依殺人罪嫌將劉男帶回偵辦，並將進一步釐清犯案動機與相關細節，全案依法處置中。

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