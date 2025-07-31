▲Google搜尋引擎所自動生成的AI摘要內容，錯誤地將「光澤診所」涉及麻醉事故之新聞資訊，誤植為君綺醫美相關事件。

圖、文／君綺診所提供

近日發現，Google搜尋引擎所自動生成的AI摘要內容，錯誤地將「光澤診所」涉及麻醉事故之新聞資訊，誤植為君綺醫美相關事件。此一資訊錯誤已對君綺品牌造成重大誤解與不當聯想。

本診所鄭重說明如下：

君綺診所並未發生Google AI摘要所述之麻醉事故。該新聞事件為「光澤診所」，且該診所非屬君綺旗下診所。Google AI生成摘要錯誤將兩者混淆，內容與事實完全不符。此錯誤摘要經由Google平台呈現，對社會大眾造成明顯誤導，並已損及本診所長年耕耘之醫療信譽與專業形象。

君綺診所已正式向Google提出異議與更正要求，嚴正要求立即刪除錯誤資訊、修正AI摘要內容，並檢討相關機制，避免類似錯誤再次發生。君綺診所亦保留一切法律途徑，以維護診所聲譽與相關權益。

呼籲社會大眾與媒體朋友，切勿誤信或轉載錯誤資訊，並歡迎向本診所查證正確訊息。君綺醫美未來仍將堅持最高規格的醫療品質，提供顧客原廠正貨、專業醫師、麻醉專科守護的安心醫美體驗。

君綺診所 2025年7月30日