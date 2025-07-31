婦吞嚥困難！他連拍6小時害半身癱瘓 「道家拍」創始人慘了

▲自稱「道家拍」創始人的黃姓男子，遭指控拍打婦人肢體後造成她出血性腦中風，法官依違反醫師法判刑9個月。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

台中市一名林姓婦人有高血壓、吞嚥困難等痼疾，2021年經親友推薦，找上苗栗縣一名自稱為「道家拍」創始人的黃姓男子，由黃對她進行間歇性拍打治療，時間長達6小時，但林婦事後出現嘔吐、暈倒，而黃非但不協助送醫，繼續以拍痧板拍打林女鼠蹊、腳底、頭頂等身體部位，林女就醫確診為出血性腦中風，造成右側肢體偏癱無力的永久性傷害。雖然雙方達成民事和解，法官仍依違反「醫師法」，判決黃姓男子9個月徒刑，全案仍可上訴。

據指出，黃姓男子（62歲）著作《你就是神醫》一書，闡述天人合一的養生觀，更自稱為「道家拍」的創始人，先前在苗栗縣竹南鎮涉嫌對不特定對象施以拍打謀利。台中市林姓婦人（49歲）有吞嚥困難、睡眠不佳和高血壓等症狀，經黃男的學生、林女堂姊推薦，2021年12月15日上午9時許，接受黃男以手持拍痧板拍打林女後背、雙肩下方等身體部位，欲治療吞嚥困難等症狀，時間長達6小時。

林女指控，被拍打後她出現嘔吐、頭暈無力症狀，黃卻說這可能是正常狀況，因為拍完身體需要修復，當天下午3點多，發現她的手腳沒有力，黃竟繼續幫她拍打鼠蹊、腳底湧泉穴、頭頂百會穴，宣稱：要讓她手腳有力、有排病反應；林女後來起身吃下黃男提供的竹薑黑糖，給付2400元的拍打費用後回家。

不料，林返家後仍持續身體不適，遂由救護車緊急送醫，經醫師診斷為出血性腦中風（即高血壓性中風）。林女指控黃男不具醫師執照，卻主動加強拍打聲請人頭頂，其消極不作為導致她出血性腦中風，迄今仍有腦中風併右側肢體偏癱症狀而行走不便、右側肢體無法施力，對黃男提出重傷害、醫師法等刑事告訴，民事求償500萬元。

黃男辯稱，拍打後會噁心、想吐在拍打界裡很常見，拍打只是促進血液循環，沒有在治病，繼續加強拍鼠蹊、腳底和頭頂是古漢醫的做法。他也坦承，臉書社團所寫「內容皆為創作，提及人物皆為虛構，是日後小說題材，如按照文章內容拍打後損害請自行負責」的文字，是因為現在的法令不能替人治病，所以放這些內容自保。

法官認定，被告收費拍打告訴人的後背、鼠蹊、腳底、頭頂等處，明顯是在體表特定位置施以拍打，以期達到排病反應，甚至幫林女解除意識不清症狀，並非單純民俗療法的紓解筋骨、消除疲勞，客觀上已算是治療疾病。



法官調查，本案拍打的目的、手法、收費等情節，認定被告係出於治療目的做出拍打醫療行為，雖然被告沒有前科、雙方和解並撤回重傷害告訴，但考量被告不僅刻意規避法律規定所為，且已影響告訴人適時尋求常規醫學治療的觀念，危害告訴人權益，必須接受監獄矯正其不當行為，因此判決有期徒刑9個月。